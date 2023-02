Philips se suma al OLED con matriz de microlentes y al MiniLED con su nueva línea de televisores: así queda toda su gama para 2023

El mes pasado pudimos conocer las grandes novedades en el mundo de las Smart TV a través del último encuentro en el CES, donde multitud de fabricantes anunciaban su línea de televisores inteligentes para 2023. Sin embargo, TP Vision (Philips) ha decidido mostrar sus novedades de manera independiente, preparando toda una nueva línea de televisores OLED, MiniLED y LCD-LED para este año.

La firma le da así la bienvenida a sus televisores Philips OLED+908 y OLED808 como parte de su nueva gama de televisores de tecnología de diodos autoemisivos, 'The Xtra' como nuevos modelos con tecnología MiniLED y una nueva generación de 'The One', sus modelos LCD-LED pensados para la gama media y de entrada. Bajo estas líneas te contamos todos los secretos de sus nuevos televisores.

OLED+908, más brillo en un nuevo panel con microlentes y sistema Ambilight 'Next gen'

La joya de la corona de TP Vision para este año es sin lugar a dudas el OLED+908, un modelo que trae de base todas las tecnologías de su actual modelo premium, el OLED+907, mientras que también mejora ampliamente varios aspectos en tu tecnología de panel.

La firma destaca en el OLED+908 su nuevo panel 'META OLED', basado en la tecnología 'OLED EX' patentada por LG, aunque calibrado por TP Vision. Este nuevo panel hace uso de la tecnología de Micro Lens Array (MLA) y el algoritmo al que LG Display nombra como 'META' para brindar a sus usuarios de un aumento del brillo de hasta el 70%, traduciéndose en un brillo pico de hasta 2.100 nits.

Así pues, la mejora del panel 'META OLED' se consigue a través de un componente de hardware (la matriz de microlentes) y de software (el algoritmo META). El fabricante asegura que, además del incremento en brillo, los usuarios también podrán disfrutar de una mejora en los ángulos de visión y en la eficiencia energética.

A todo esto hay que sumarle el procesador P5 AI de séptima generación, el cual ofrece una versión mejorada de su sistema Ambient Intelligence para ajustar en tiempo real el brillo que entrega el televisor, la gama y la respuesta del color de la pantalla. Este sistema puede medir la temperatura de color de la sala a través de su nuevo sensor de luz XYZ, haciendo que el punto blanco de la imagen coincida con la iluminación ambiental y optimizando así la experiencia de visualización.

Como era de esperar, Philips también pone toda la carne en el asador en lo que respecta al gaming, por lo que además de su compatibilidad con Dolby Vision, su panel 4K también ofrece un panel con una frecuencia de refresco de 120 Hz a 48 Gbps de ancho de banda y profundidad de 12 bits, HDMI 2.1 e-ARC y compatibilidad con VRR a través de FreeSync Premium y G-Sync. Junto a todo esto, la firma también garantiza modos ALLM para reducir el tiempo de respuesta en juegos a través de sus modos Auto Game y Auto-Low-Latency.

Para expandir la inmersión de las escenas que los usuarios verán en este televisor, el OLED+908 viene incorporado con la última generación de su tecnología Ambilight, algo que es marca de la casa en Philips. Ambilight 'Next Gen' ya se pudo presentar durante el pasado año en sus televisores de gama alta, y en esta ocasión también veremos esta tecnología en los próximos televisores de la compañía. Eso sí, de momento esta última versión también será exclusiva para la gama alta de sus teles.

Ambilight Next Gen amplía la experiencia de su predecesor con un sistema de iluminación a tres lados, ofreciendo además un mayor número de zonas iluminadas y sistema mejorado que aumenta la precisión de la iluminación en escenas.

A la altura de su calidad de imagen también se encuentra su sistema de sonido Bowers & Wilkins, una barra de sonido integrada en el panel que ofrece sonido 3.1 a una potencia máxima de 80 W. El sistema de sonido integra seis transductores montados en la parte frontal y un subwoofer montado en la parte trasera apoyado a sus cuatro radiadores pasivos, proporcionando unos graves profundos.

Al igual que en pasadas generaciones, TP Vision también ha escogido Google TV como sistema operativo para toda su nueva gama de televisores OLED de Philips. De esta forma, los usuarios podrán disfrutar de la versión más actualizada del sistema operativo de Google para Smart TV.

Con Google TV, los usuarios tienen garantizada una experiencia completa de contenido, pudiendo descargar todo tipo de aplicaciones y disfrutar de todas las plataformas de contenido en streaming como Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+ y compañía. Eso también significa que será compatible con todas las funciones de smart home, incluyendo a su Asistente de Google.

En lo que respecta a su diseño, el televisor muestra su lado más minimalista con un bisel metálico extrafino en tono oscuro, a juego con la malla de sus altavoces Audiomix de Kvadrat. Además, la tele ofrece un nuevo soporte metálico para el marco con acabado negro brillante.

Entre sus extras cabe destacar también su nuevo mando a distancia con batería recargable y conexión USB-C, el cual dispone de un sensor de movimiento que detecta cuándo se ha levantado de una superficie para activar la retroiluminación de sus teclas.

OLED808, sin microlentes pero con todo lo característico de un OLED de alta gama

TP Vision vuelve a ofrecer este año dos nuevos modelos en su gama de televisores OLED. Si bien ya hemos mencionado todas las bondades del OLED+908, en un peldaño un poco más abajo se sitúa el OLED808. Y como ya hemos especificado muy bien todo lo que trae su hermano mayor, en este televisor vamos a centrarnos en lo que no tiene como técnica de diferenciación.

La gran novedad del OLED+908 es su nuevo panel 'META OLED' con matriz de microlentes y algoritmo 'META' para incrementar el brillo. En el OLED808 perdemos esto y Philips incorpora en este caso un panel basado en la tecnología OLED EX de LG Display con un brillo máximo de hasta 1.000 nits.

En lo que respecta a tecnologías de imagen y procesador, este televisor es idéntico, por lo que a pesar de perder la novedosa tecnología de aumento de brillo, seguimos contando con el procesador P5 AI de séptima generación, sistema Ambient Intelligence V2, todas las tecnologías enfocadas al gaming descritas más arriba y Ambilight Next Gen para aumentar la inmersión a través de este conocido sistema de iluminación trasera.

Otra de las diferencias respecto a su hermano mayor se encuentra en su sistema de sonido. Y es que en este caso contamos con un sistema de sonido de 2.1 canales con hasta 70 W de potencia. Si nos vamos al modelo de 42 pulgadas cabe decir que el sistema de sonido desciende hasta los 50 W.

TP Vision también destaca el soporte giratorio EVO incluido en la mayoría de modelos OLED808. La única excepción es para su modelo de 77 pulgadas, el cual incorpora nuevos soportes desplazables planos de metal y cromo satinado.

Al igual que el OLED+908, TP Vision incluye también Google TV como sistema operativo para este televisor, por lo que estará más que equipado para disfrutar de todo tipo de contenido y de funciones para el hogar inteligente.

Nueva serie "The Xtra" con panel MiniLED

Dejando de lado sus modelos OLED, la firma también ha presentado una nueva serie: "The Xtra". Se trata de una nueva línea de televisores con los que TP Vision promocionará su tecnología MiniLED. La primera generación de esta nueva serie ha sido presentada junto a los modelos OLED mencionados, ofreciendo también características muy interesantes.

Si bien la gama OLED sigue siendo considerada por TP Visión como su línea más avanzada y completa de televisores, en The Xtra también encontramos un rendimiento completo y características destacadas a través de dos nuevos modelos.

Por un lado, el 9308, ofrece un panel 4K MiniLED de hasta 1.000 nits de brillo máximo, panel con un espectro de color WCG DCI del 98% y 120 Hz de frecuencia de refresco. Junto a todo esto, Philips incorpora también su sistema Ambilight, aunque en este caso no es tan preciso como el de sus modelos OLED.

En lo que respecta a su sistema de sonido el Philips 9308 incorpora un sistema frontal de 2.1 canales y hasta 64 W de potencia máxima ofrecida por Bowers & Wilkins.

The Xtra también incluye otro televisor, el 9008, siendo ligeramente inferior a su hermano mayor. En este caso encontramos un sistema de sonido a un peldaño por debajo, contando con un sistema frontal de 2.1 canales con hasta 40 W de potencia máxima. Eso sí, seguimos disfrutando de su panel de 120 Hz y con hasta 1.000 nits de brillo máximo.

Cabe destacar que "The Xtra" es la única gama de Philips de 2023 que no incluye Google TV como sistema operativo. En este caso se ha optado por una experiencia Smart TV personalizada de TP Vision.

The One, sus modelos más accesibles y con Google TV

En la gama media y de entrada tenemos la nueva generación de televisores "The One", protagonizada por los modelos Philips 8808 y 8507. Aquí nos encontramos con dos televisores que siguen ofreciendo el mismo nivel de rendimiento que en la gama premium de Philips, ya que incorporan el mismo procesador P5 AI de séptima generación.

Sin embargo, Philips recorta en calidad de imagen, ofreciendo en este caso paneles LCD-LED. La principal diferencia entre ambos modelos es la frecuencia de refresco de su panel. Y es que el 8808 incorpora un panel de 120 Hz, mientras que el 8507 se queda en 60 Hz.

Lo bueno es que ambos modelos contarán con la última versión de Google TV, al igual que los modelos OLED de la firma. De esta manera, "The Xtra" es la única serie de TP Vision que ofrecerá un sistema operativo propio.

Precio y disponibilidad

El OLED+908 llegará a las tiendas en otoño de 2023. La gama más premium de TP Vision aterrizará en versiones de 55, 65 y 77 pulgadas.

En el caso del OLED808, la firma no ha presentado fecha, aunque confirma que el modelo llegará en versiones de 48, 55, 65 y 77 pulgadas.

En lo que respecta a la familia de televisores MiniLED, se espera a que aterricen durante el tercer trimestre de 2023 en modelos de 55 y 65 pulgadas. El Philips 9008 añadirá además de estos una versión de 75 pulgadas.

Por último, TP Vision confirma que su próxima generación de televisores The One aterrizarán en algún punto del segundo trimestre de 2023. El Philips 8808 llegará en versiones de 43, 50, 55, 65, 75 y 85 pulgadas, mientras que el 8508 hará acto de aparición en 43, 50, 55 y 65 pulgadas.

En lo referente a precios, la firma aún no ha ofrecido información al respecto, por lo que habrá que esperar hasta que se pronuncie.

Más información | TP Vision