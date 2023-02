Los paneles Crystal LED de Sony han pisado el acelerador para intentar que nos olvidemos de los MicroLED de Samsung

La primera vez que vi en acción los paneles Crystal LED fabricados por Sony me impactaron. Fue en febrero de 2019, en la feria ISE (Integrated Systems Europe), y en ese mismo instante me di cuenta de que esta tecnología no tiene rival si nos ceñimos a su calidad de imagen. Al igual que las matrices microLED de Samsung, estos paneles aglutinan una enorme cantidad de diodos LED diminutos e inorgánicos, por lo que, como OLED, es una tecnología autoemisiva.

Actualmente las dos marcas que están apostando con más ímpetu por estos dispositivos son Samsung y Sony, y, precisamente, esta última compañía ha presentado recientemente sus nuevas matrices Crystal LED. Sobre el papel son perceptiblemente más atractivas que las que pude ver en ISE hace ya cuatro años, lo que confirma el que desde entonces es un secreto a voces: cuando esta tecnología se popularice muchos entusiastas de la imagen llegarán al final de su periplo.

Crystal LED ha evolucionado: 'pixel pitch' de 1,2 mm y hasta 1.700 nits

Sony ha presentado dos nuevas series de dispositivos Crystal LED: la BH, que es la más ambiciosa, y la CH. La primera nos propone un pixel pitch de 1,2 mm, y la segunda de 1,5 mm. Este parámetro mide la distancia en milímetros que hay entre el centro geométrico de dos subpíxeles del panel que reproducen el mismo color primario. Lo ideal es que sea lo más reducido posible porque de esta forma la pantalla nos ofrecerá una resolución mayor y nuestra experiencia será más satisfactoria cuando la miramos a una distancia reducida.

El procesador de imagen X1 es capaz de resolver el mapeo del color con una precisión de 22 bits

Otra característica importante de cualquier dispositivo de visualización de imágenes es su capacidad máxima de entrega de brillo, y estas matrices inorgánicas nos prometen estar a la altura. Las que pertenecen a la serie BH son capaces de entregar, según Sony, hasta 1.700 nits, y las de la gama CH tiene una capacidad máxima de 1.300 nits.

Por otro lado, del procesado de la señal de vídeo se responsabiliza un chip X1 similar al que podemos encontrar en algunos televisores de esta marca, pero ligeramente rediseñado para adaptarlo a las necesidades que imponen los paneles Crystal LED, que no son las mismas vinculadas a los televisores LCD y OLED. Una de las características interesantes de este procesador consiste en que es capaz de llevar a cabo el mapeo del color con una precisión de 22 bits.

Por otro lado, los paneles Crystal LED tienen una profundidad de color de 10 bits, y su relación de contraste nativa rivaliza sin despeinarse con la que nos entregan las mejores matrices OLED. Otro apunte importante que merece la pena que no pasemos por alto: según Sony los diodos LED de alta eficiencia que ha utilizado en las nuevas series BH y CH consumen un 25% menos de energía que sus predecesores. Suena bien.

Estos paneles Crystal LED estarán disponibles durante la próxima primavera, aunque, eso sí, están dimensionados para empresas y salas de proyección, por lo que en principio Sony no lanzará una versión para el mercado de consumo. Esta tecnología todavía es muy cara, y no cabe duda de que acabará llegando al mercado de consumo para competir con microLED de Samsung, pero todavía no está claro cuándo lo hará. Confiemos en que tanto una como otra puedan beneficiarse pronto de la economía de escala y llegar a las tiendas con un precio al alcance del mayor número de consumidores posible.

