Samsung ha desplegado la artillería en el CES: en 2023 tendrá paneles QD-OLED y MicroLED con más tamaños que nunca

Esta edición del CES ha arrancado con fuerza. Y lo ha hecho debido a que ha llegado con algunas sorpresas gratas bajo el brazo, y también con varias confirmaciones muy esperadas por los entusiastas de la imagen. A esta última categoría pertenece, precisamente, la noticia con la que os proponemos abrir este artículo: este año Samsung va a ampliar su oferta de paneles QD-OLED con el propósito de competir con más agresividad con LG y su porfolio de matrices W-OLED.

El año 2022 será recordado por los entusiastas de la imagen por la llegada de los primeros televisores con panel QD-OLED, pero el desembarco de esta tecnología ha estado limitado hasta ahora a solo dos tamaños de matriz: 55 y 65 pulgadas. Afortunadamente, esta restricción está a punto de evaporarse. Y es que Samsung ya tiene preparados paneles QD-OLED de 34, 49 y 77 pulgadas, que se unirán a los de 55 y 65 pulgadas que conocemos desde el año pasado.

Todavía no sabemos cuánto costarán los televisores de esta marca que incorporarán las nuevas matrices orgánicas, y tampoco qué fabricantes las introducirán en su catálogo más allá de Samsung, pero no cabe duda de que su llegada es una buena noticia. Y lo es porque permitirá que más usuarios puedan acceder a esta tecnología.

Un apunte más: en el evento 'The First Look 2023' que ha celebrado hace unas horas esta marca en el CES hemos visto en acción el televisor QD-OLED de 77 pulgadas, y durante esta primera toma de contacto nos ha parecido que su calidad de imagen es equiparable a la del S95B OLED que analizamos a finales del pasado mes de agosto. Será interesante comprobar cómo rinden los modelos de 34 y 49 pulgadas, pero su calidad de imagen global debería estar a la altura de la que nos entregan las matrices de mayor tamaño.

Samsung también está a punto de ampliar su oferta de paneles MicroLED

Esto no lo esperábamos. Y es una noticia fantástica. Esta marca ha confirmado durante su primera sesión en esta edición del CES que en 2023 colocará en las tiendas una gama de televisores con panel MicroLED más amplia que nunca. No obstante, y esto es muy importante, esta familia va a crecer "hacia abajo" para ofrecernos televisores equipados con esta tecnología con un tamaño moderado, y, presumiblemente, también con un precio más bajo.

Esta es, en definitiva, la promesa de Samsung: durante 2023 colocará en las tiendas televisores MicroLED de 50, 63, 76, 89, 101, 114 y 140 pulgadas. Es un porfolio mucho más amplio que el que nos ha propuesto en 2021 y 2022, pero, como he mencionado en el párrafo anterior, lo más importante es que la llegada de televisores MicroLED con menos pulgadas debería ayudar a democratizar esta tecnología. Y le hace mucha falta si tenemos presente que los precios que tienen actualmente estas pantallas las colocan fuera del alcance de la mayor parte de los usuarios.

Este es el televisor de Samsung que incorpora un panel MicroLED de 50 pulgadas. Y sí, su calidad de imagen global es fabulosa.

Desde un punto de vista técnico la tecnología MicroLED es la más avanzada disponible actualmente. Los píxeles de la matriz son autoemisivos, como los de los paneles OLED, pero, a diferencia de estos últimos, son inorgánicos, por lo que, en teoría, son esencialmente inmunes a la degradación. Además, la tecnología MicroLED nos propone una relación de contraste nativo similar a la de los paneles OLED, pero su capacidad de entrega de brillo es perceptiblemente mayor que la de OLED.

En MicroLED los píxeles son autoemisivos, como los de los paneles OLED, pero son inorgánicos, por lo que, en teoría, son esencialmente inmunes a la degradación

Ahí van algunas características de estos televisores confirmadas por Samsung: trabajan con una frecuencia de refresco variable de hasta 240 Hz, tienen un tiempo de respuesta de 2 ns (habitualmente este parámetro se mide en ms) y su capacidad de entrega de brillo máxima en una región acotada del panel roza los 2.000 nits. Además, sobre el papel su capacidad de reproducción del color no se ve condicionada por el nivel de entrega de brillo. De alguna forma MicroLED combina las características más atractivas de OLED y LCD, y, a la par, resuelve sus desventajas.