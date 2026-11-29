El mercado de los televisores está viviendo un proceso de transformación empujado por la meteórica evolución de la tecnología MiniLED, que ha dado un golpe en la mesa ofreciendo una excelente calidad de imagen a unos precios más bajos y en un formato más grande. El MiniLED se ha encontrado a una gama media y baja estancada en los LED tradicionales y a una gama alta adormecida en sus prestaciones ante la falta de competencia para el OLED.

Samsung nos ha revelado algunos datos del efecto que el MiniLED ha tenido en el mercado de televisores: el LCD básico ha perdido diez puntos de peso en el conjunto del mercado, mientras el MiniLED crece como la espuma y casi lo iguala. Por su parte, las pantallas de 98 pulgadas o más duplican ventas. El motivo: el MiniLED también ha abaratado su coste de fabricación disparando la competencia entre los televisores de gran formato.

La gama media y de entrada se rinde al MiniLED

Según datos facilitados por Pablo Requejo, director de marketing de canales de venta y gestión de producto en Samsung, el televisor LED básico ha pasado de tener un peso en el mercado del 40% a rondar el 30%. "Ha perdido 10 puntos. Es muchísimo", resumió Requejo, que no recordaba una caída así en un producto que se compra sobre todo para reponer, no como compra aspiracional.

Sin embargo, el hueco en el mercado que ha dejado el LED tradicional lo está ocupando el Mini LED que, según los datos de Samsung, gana peso en el mercado español subiendo del 12,6% al 27%. La marca surcoreana asegura que un 40% de esa cuota en MiniLED tiene su sello tras la renovación de toda su gama a esa tecnología.

Aunque los datos de Samsung retratan la situación del mercado en España, a escala global se está viviendo el mismo fenómeno. TrendForce estima que los envíos mundiales de televisores MiniLED llegarán a 28,78 millones de unidades al cerrar 2026, lo que representa un 116% más que en 2025 y casi el 15% del mercado.

La consultora prevé que, con su migración al MiniLED, Samsung recupere el liderazgo con un 26% de los envíos globales. En el primer semestre, TrendForce ya atribuía a Samsung un aumento superior al 200% interanual en sus envíos de Mini LED con sus modelos M70 y M80 que cubren la gama media baja y de entrada. No obstante, aunque parezcan cifras muy elevadas, se engloban en el contexto del cambio de tecnología a MiniLED. Si antes solo tenías unos pocos modelos con MiniLED y migras toda la gama, es lógico que se registren incrementos de hasta tres cifras.

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Micro RGB le planta cara al OLED

Otra interesantísima transformación se está produciendo en el marco de la gama alta. En este segmento del mercado, Samsung ha apostado por el Micro RGB, la evolución del MiniLED de la marca que apuesta por la miniaturización y el cambio a una matriz formada por diodos rojos, verdes y azules independientes.

Requejo defiende que, en España, un Micro RGB es la mejor opción por su entrega de brillo en salones muy soleados. Otro argumento es que los paneles OLED no se fabrican a gran escala por encima de las 83 pulgadas por una limitación de producción. El directivo admite que el OLED es mucho más popular en el segmento de la gama alta ya que la tecnología RGB MiniLED apenas es una recién llegada, pero que "cada uno tiene sus pros y sus contras".

La marca afirma que tiene el 50% de la cuota de Micro RGB y que, en la primera semana de Black Friday, ya vendió el doble que en cualquier semana de octubre, con un mercado que creció un 25% el último año.

A escala mundial, la consultora Omdia registraba un rápido incremento en el número de envíos de televisores LED RGB (RGB MiniLED) alcanzando las 295.000 unidades en el segundo trimestre de 2026.

TrendForce calcula que en 2026 se venderán más de 2 millones de unidades de las distintas variantes de RGB MiniLED en 2026. La consultora anticipa que Hisense liderará el mercado con un 33% de la cuota gracias a su temprana adopción de esta tecnología, mientras que Samsung y Sony ocuparán el segundo y tercer puesto respectivamente con sus propuestas de RGB MiniLED.

Pantallas grandes como una casa

El cambio de tecnología no solo afecta a la calidad de imagen que ofrecen, sino que también determina su tamaño. En la gama alta, el OLED estaba limitado por las 85 pulgadas disparando su coste. En cambio, la tecnología MiniLED elimina esa barrera y permite ofrecer precios competitivos en televisores de gran formato.

De acuerdo a los datos de Samsung, los televisores de 75 pulgadas o más suponen entre el 18% y el 20% del valor vendido en España, y Samsung asegura tener casi un 45% de ese segmento. En el de 98 pulgadas o más se han vendido 10.000 unidades este año, el doble que en 2025, y la marca surcoreana afirma llevarse uno de cada dos euros gastados.

"Los precios considerablemente más bajos de los televisores de gran tamaño están haciendo que esta categoría sea accesible a muchos más consumidores", confirmaba Matthew Rubin, analista principal de investigación de televisores en Omdia.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos para el crecimiento de este segmento en nuestro país (y en Europa en general) es el tamaño reducido de las viviendas. Requejo cree que los salones abiertos y los diseños más finos explican parte del auge de este tipo de formatos de gran pulgada, pero admite que en los edificios de los cascos históricos no siempre resulta sencillo: "no vamos a cambiar las comunidades de vecinos".

Para las entregas de modelos de 115 pulgadas o más, Samsung hace una visita previa al domicilio para comprobar si es posible entregarlo. El directivo contó casos de clientes que abrieron la terraza e incluso un caso en Cataluña en el que subieron el televisor en helicóptero a un segundo piso.

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Imagen | Samsung