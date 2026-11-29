Si 2024 y 2025 fueron los años del gran despegue del MiniLED, 2026 y 2027 lo están siendo para su evolución de la mano de la tecnología RGB MiniLED. La carrera por mejorar la calidad de imagen de los televisores está llevando a los fabricantes a explorar nuevas arquitecturas de panel y sistemas de iluminación.

Hisense fue uno de los pioneros en apostar por el RGB MiniLED como alternativa para competir en la gama más alta del mercado, pero sus planes van más allá de combinar solo tres subpíxeles RGB para conseguirlo. El fabricante ya ha dado el siguiente paso con sus paneles RGB MiniLED Evo, una evolución que añade el cian a los emisores rojo, verde y azul que ya se pueden encontrar en su familia UX.

Hemos tenido la ocasión de hacer algunas preguntas a Dennys Li, vicepresidente de Hisense Group y presidente de Hisense Visual Technology, en el marco del Web Summit y nos confirmó que el objetivo de la compañía es seguir desarrollando esta arquitectura para ampliar las posibilidades de reproducción del color. "Esta tecnología no termina aquí. Tenemos una hoja de ruta para seguir desarrollándola, pasando de un sistema de colores RGB a otro con distintas combinaciones de colores primarios", señalaba el directivo.

El RGB se ha quedado corto para Hisense

Sonny Ming, director general de Laser TV y Entretenimiento de Audio en Hisense International, nos explicó la estrategia de la compañía en este terreno, considera que RGB MiniLED supone un cambio decisivo en la evolución de las pantallas. "Hoy creemos que la tecnología RGB MiniLED representa la cima de la tecnología de visualización". El directivo resumió sus ventajas en tres aspectos: "La reproducción de colores naturales y realistas, el confort visual y la eficiencia energética".

Sonny Ming, director general de Laser TV y Entretenimiento de Audio en Hisense International

La evolución más inmediata de esta tecnología ya se ha materializado en su buque insignia de gran formato: el 116UXS de Hisense, que añade un cuarto subpíxel cian con el que se mejora la representación de los azules (en los cielos, por ejemplo) y apoya a los verdes, ampliando de ese modo el espectro cromático para cubrir una mayor proporción del espacio de color BT.2020.

Ming tampoco considera que esta evolución haya llegado a su límite. "Creemos que esta tecnología seguirá evolucionando. Pasaremos del actual RGB a sistemas con más colores. En el futuro podríamos trabajar con cinco o seis colores", explicaba. "Es como jugar con piezas de Lego. Puedes combinar un color con otro y crear nuevas posibilidades".

No obstante, la incorporación de ese cuarto color también obliga a modificar la forma en que el televisor gestiona la luz, por lo que su impacto va más allá de poner un píxel más en el panel. Ya no consiste únicamente en controlar tres emisores independientes, sino en coordinar cuatro fuentes de color para generar las imágenes. Lo cual incrementa considerablemente el trabajo de procesado de imagen del televisor.

En este punto entra en juego el motor Chromagic 2.0, la tecnología de Hisense que integra el sistema de iluminación, el diseño óptico y la gestión del color. Ming señaló que Chromagic combina tres elementos: "Uno es nuestro chip LED, otro es un diseño óptico especial y el tercero es todo el sistema de gestión del color. Cuando integramos estos tres elementos, lo llamamos tecnología Chromagic". Chromagic 2.0 es la evolución que el fabricante ha implementado para pasar de los tres colores RGB a cuatro y preparar el terreno para sistemas todavía más complejos.

"La otra parte importante son los algoritmos. Necesitamos que el software pueda gestionar cuatro colores e incluso más", apuntaba Ming. El vicepresidente de Hisense, por su parte, destacó que este procesamiento tiene dos funciones diferenciadas: "Se necesita un panel de calidad, pero también un algoritmo que permita aumentar o mejorar la calidad de la imagen", resumía el directivo.

Dennys Li, vicepresidente de Hisense Group y presidente de Hisense Visual Technology en Web Summit

Pantallas más allá del televisor

La estrategia de Hisense para 2027 no se limita a desarrollar televisores cada vez más grandes o con mejores prestaciones. Li sostiene que la compañía trabaja con diferentes tecnologías de visualización porque considera que cada una de ellas responde a escenarios y necesidades de uso distintos.

El responsable de Hisense señaló tres grandes familias: LCD con RGB MiniLED, sistemas de proyección basados en láser y pantallas MicroLED. La primera está pensada principalmente para el uso doméstico convencional; la proyección láser pone su objetivo en diagonales que vayan más allá de las 100 pulgadas, mientras que MicroLED ofrece una mayor flexibilidad a la hora de configurar el tamaño de la pantalla dada su modularidad.

Sobre esta última tecnología, Li recordó que Hisense ya dispone de una gama MX de hasta 163 pulgadas y que su arquitectura permite plantear tamaños todavía mayores. Sin embargo, su gran limitación continúa siendo su prohibitivo precio.

La proyección láser, por su parte, tiene la ventaja de poder ofrecer diagonales gigantescas, sin que el coste se dispare. Ming destacó que "tenemos dos cartas importantes. Una es el RGB MiniLED y la otra es el láser. Debemos unirlas para mostrar todo nuestro potencial", sentenciaba.

Li apuntó que el crecimiento del tamaño de los televisores es una tendencia que continuará al alza, aunque matiza que su evolución será diferente en Europa y China. Según el directivo, los consumidores chinos están más dispuestos a adaptar sus viviendas para acomodar en ella pantallas de mayor tamaño, mientras que los europeos prefieren que sea el televisor quien se adapte al espacio. Tal vez se deba a la escasez de espacio en las viviendas europeas.

En este contexto, los proyectores y los televisores portátiles pueden tener más recorrido. "El producto portátil tendrá muy buena acogida, especialmente entre las generaciones jóvenes. Quieren poder moverlo por casa o llevarlo a diferentes lugares", apuntaba Li.

Ming planteó un escenario a cinco o diez años vista en el que la televisión podría dejar de ser un dispositivo fijo para integrar funciones de otros dispositivos. "Quizás la televisión ya no sea una televisión tal y como la conocemos. Podría combinar la televisión, la tablet, el móvil y el proyector en un mismo dispositivo", aventuró, "es muy difícil saber cómo evolucionará".

En Xataka | El mejor televisor de 2026 es MicroRGB y no OLED. La batalla del televisor de gama alta necesita una explicación

Imagen | Hisense, Xataka