Los televisores han pasado históricamente por un mismo guión: se anclan a la pared o a un mueble del salón y ahí se quedan. Hisense busca romper esa dinámica en España con el lanzamiento del 32S6S, un televisor portátil de su familia lifestyle que integra batería propia y tecnología Hi-QLED para funcionar sin depender en todo momento de una toma de corriente.

El planteamiento parte de una idea sencilla: acercar la pantalla a donde estés (en otra habitación, en la terraza o en el jardín) y permitir incluso sacarla de casa en una escapada o llevarla a una segunda residencia. En Amazon, está disponible por 1.399 euros.

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Hasta 10 horas sin enchufe y panel Hi-QLED

El principal argumento del Hisense 32S6S frente a un televisor tradicional es su batería integrada, con una autonomía que promete hasta 10 horas. Esa cifra abre la puerta a ver una película, seguir un partido, jugar o abrir plataformas de streaming sin tener que buscar un enchufe o tirar de alargadores en zonas exteriores.

En el apartado visual recurre a la tecnología Hi-QLED, enfocada a ofrecer mayor precisión cromática y un nivel de brillo superior para mantener una imagen legible tanto en interiores como en espacios más iluminados. Se trata de una tele de 32 pulgadas montado sobre un soporte con base y orientación adaptable, un enfoque habitual en este tipo de pantallas rodantes o multiposición pensadas para acompañar el uso cotidiano más allá del sofá.

Qué aporta este formato y qué conviene tener en cuenta

Más allá del reclamo de movilidad, llevar el televisor de un espacio a otro plantea matices prácticos que vale la pena sopesar antes de verlo como un sustituto directo de una tele fija. La autonomía máxima de hasta 10 horas depende, eso sí, del brillo y del tipo de uso y un equipo portátil de este tipo suele brillar más como segunda pantalla versátil o de apoyo que como televisor principal para un salón grande.

⚡ EN RESUMEN: televisor portátil hisense 32S6S ✅ LO MEJOR Su autonomía de hasta 10 horas.

Versatilidad de uso. ❌ LO PEOR La autonomía está sujeta a condiciones reales. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una pantalla de 32 pulgadas para llevar de una estancia a otra o incluso al jardín o terraza. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un televisor principal de gran formato para el salón.

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Imágenes | Hisense

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