Este televisor tiene 165 pulgadas, es MicroLED y se despliega desde el suelo en segundos: el problema es su precio

De los creadores del televisor MicroLED 4K más grande del mundo llega un televisor que permanece completamente escondido en el suelo de la sala de estar y, cuando se lo necesita, emerge y se despliega en una serie de movimientos precisamente calculados para ofrecer un área de visualización de hasta 165 pulgadas. Estamos hablando del C SEED M1, un producto que ya puedes comprar, si tienes 400.000 dólares, claro.

Como recoge TechSpot, este singular dispositivo ha sido desarrollado por C SEED Entertainment Systems, una compañía australiana que apunta a personas con alto poder adquisitivo, pues sus productos están pensados para funcionar en una mansión, al pie de la piscina o incluso en yates (guiño para Jeff Bezos y su superyate). El C SEED M1 es calificado como "una escultura minimalista y una obra de arte cinética". Veamos de qué se trata.

Un televisor que, sin dudas, no pasa desapercibido

Las características y funcionalidades del C SEED M1 son producto de la combinación del diseño, la ingeniería y la tecnología de visualización. Según explica el fabricante, la estructura del televisor está hecha de "aluminio aeroespacial", lo que permite lograr una buena relación de rigidez-peso. A nivel de diseño, este cuenta con marcos delgados y un mecanismo robótico que permite que se esconda debajo del suelo y se despliegue en pocos segundos al presionar un botón.

El sistema mecánico funciona gracias a un panel de visualización apto para ser plegado. Como podemos ver en el vídeo, la pantalla está compuesta por cinco secciones. Según C SEED, se ha implementado un sistema patentado que de calibración de espacio adaptativo que utiliza la medición y calibración automática de las distancias para garantizar una experiencia de visualización sin líneas notables.

Actualmente se pueden encontrar pantallas con diferentes tecnologías, como MiniLED, OLED, QLED, entre otras. En el caso del C SEED M1 se ha utilizado MicroLED, una tecnología que empezó a llegar a los primeros televisores en 2021. Se trata de una de la más avanzadas del momento y cuenta con beneficios como negros profundos, capacidad de entrega de brillo alta, precisión de color y buenos ángulos de visión.

"Los MicroLED están hechos de materiales duraderos, lo que le da a la pantalla N1 una vida útil potencial de hasta 100.000 horas", afirma la compañía en su página web. El televisor complementa este panel con compatibilidad HDR10+, un sistema de sonido 2.1 integrado con la barra de sonido integrada en el diseño del marco, cinco entradas HDMI (no especifica si es la versión 2.1) y 2 puertos USB-A.

Como mencionábamos arriba, se trata de un televisor que no está al alcance de todos. El precio de la versión de 165 pulgadas es de 400.000 dólares y, tristemente, la instalación no está incluida. Por consecuencia, el comprador deberá contratar a alguien para montarlo en su sala de estar. La buena noticia es que también habrá modelos de 165, 137 y 103 pulgadas, pero todavía no se sabe el precio, aunque presumiblemente serán más "económicos".

