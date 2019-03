Así son los televisores de Philips para 2019: más OLED, mejor procesado y sonido afinado por Bowers & Wilkins

Aunque nuestra primera toma de contacto con la nueva gama de televisores de Philips para 2019 se presentó a finales del pasado mes de enero, ha sido ahora cuando esta marca ha dado a conocer sus propuestas OLED y LCD al completo. La diferencia más notable entre la gama de este año y la de 2018 reside en que durante las próximas semanas TP Vision colocará en las tiendas más modelos OLED de los que tenía el año pasado, pero este es solo el punto de partida.

Y es que basta echar un vistazo a las especificaciones de los nuevos televisores para darse cuenta de que la estrategia de Philips pasa por apostar por la compatibilidad con los estándares HDR mejor afianzados, por depurar más la calidad de imagen, y también por afinar el sonido recurriendo a una marca con solera en el mundo de la alta fidelidad: Bowers & Wilkins. Veamos qué nos propone este año este fabricante.

Así queda la gama de televisores de Philips para 2019

La apuesta para este año de esta marca por la tecnología OLED se condensa en dos familias de televisores, la 804 y la 854, que están disponibles en 55 y 65 pulgadas. El abanico de opciones con panel LCD y retroiluminación LED es mucho más amplio; de hecho, se extiende dando forma a siete familias y abarca tamaños que oscilan entre las 43 y las 70 pulgadas. Eso sí, todos los modelos incorporan la tecnología Ambilight en su implementación de tres laterales, marca de la casa y una de las señas de identidad de los televisores de Philips desde hace muchos años.

Los portavoces de Philips han confirmado que todos los modelos con Android que este fabricante va a colocar en el mercado durante los próximos tres meses, que son los que hemos incluido en la tabla de especificaciones que tenéis debajo de este párrafo, llegarán con el sistema operativo Android TV 9 (Pie), soporte para Google Assistant y compatibilidad con Amazon Alexa. Las familias más modestas, que son la 6814, la 6704 y la 6754, no incorporan Android TV. Vienen con Saphi Smart TV, un sistema operativo de la propia Philips, y, por esta razón, no tienen Google Assistant, aunque los modelos de la gama 6814 sí tienen el asistente de voz Amazon Alexa.

OLED 804/854 LCD 9104 LCD 8804 LCD 7504 LCD 7304 LCD 6814 LCD 6704/6754 TAMAÑOS DISPONIBLES 55 y 65" 55" 50, 55 y 65" 50 y 55" 43, 50, 55, 58, 65 y 70" 43, 50, 55 y 65" 43, 50, 55, 65 y 70" RESOLUCIÓN 4K UHD (3.840 x 2.160 píxeles) 4K UHD (3.840 x 2.160 píxeles) 4K UHD (3.840 x 2.160 píxeles) 4K UHD (3.840 x 2.160 píxeles) 4K UHD (3.840 x 2.160 píxeles) 4K UHD (3.840 x 2.160 píxeles) 4K UHD (3.840 x 2.160 píxeles) PROCESADOR DE IMAGEN P5 de tercera generación P5 Perfect Picture P5 Perfect Picture P5 Perfect Picture P5 Perfect Picture Pixel Precise Ultra HD Pixel Precise Ultra HD HDR Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG SONIDO DOLBY ATMOS Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí TECNOLOGÍA AMBILIGHT Tres laterales Tres laterales Tres laterales Tres laterales Tres laterales Tres laterales Tres laterales AUDIO 2.1 / 50 vatios 2.1 / 25 vatios 2.1 / 50 vatios / Afinado por Bowers & Wilkins 2.1 / 25 vatios 20 vatios 20 vatios 20 vatios SISTEMA OPERATIVO Android TV 9 (Pie) Android TV 9 (Pie) Android TV 9 (Pie) Android TV 9 (Pie) Android TV 9 (Pie) Saphi Smart TV Saphi Smart TV GOOGLE ASSISTANT Y AMAZON ALEXA Sí Sí Sí Sí Sí Amazon Alexa No

Tercera generación de procesadores P5 y compatibilidad con Dolby Vision y Atmos

Del procesado de la imagen en los nuevos televisores se encarga un chip P5 de tercera generación que refina los algoritmos de mejora de la imagen de la generación del año pasado y recurre a una mayor capacidad de cálculo para incrementar la calidad de imagen, según Philips, en un 20%. Comprobaremos si el impacto de estos nuevos procesadores de imagen es realmente tangible si tenemos la oportunidad de analizar durante los próximos meses alguno de los nuevos televisores de esta marca.

En lo que concierne a la implementación de los estándares HDR (alto rango dinámico) Philips ha seguido los pasos de Panasonic y ha apostado por incorporar en la mayor parte de su catálogo compatibilidad tanto con Dolby Vision como con HDR10+, HDR10 y HLG. Esta amplitud de miras es atractiva para los usuarios porque nos permite disfrutar los contenidos con HDR sin que nos preocupemos por el formato con el que es compatible nuestro televisor.

Por otro lado, la alianza entre Philips y Dolby no se ciñe exclusivamente a la implementación de Dolby Vision en los televisores de la primera. El 90% de los televisores que esta marca colocará en el mercado en 2019 es capaz de procesar sonido Dolby Atmos, un plus que sin duda puede ser interesante para los cinéfilos. Eso sí, la reproducción de este audio es virtual. Por el momento el único televisor capacitado para reproducir sonido Atmos real es el modelo GZ2000 de Panasonic.

Sonido afinado por B&W e integración con Google Assistant y Alexa

Aunque parece que Philips se ha esmerado para cuidar bastante el audio de prácticamente toda su gama de televisores (de ahí el soporte de Dolby Atmos en tantos modelos), la familia que ha salido mejor parada en este ámbito es la 8804, que está disponible en 50, 55 y 65 pulgadas, debido a que su sonido ha sido afinado por Bowers & Wilkins. No sabemos el alcance que tienen los ajustes que ha introducido en los televisores de Philips esta marca inglesa especializada en alta fidelidad, pero su presencia es una buena noticia porque su reputación en el mundo del sonido de alta calidad es muy sólida.

Por otro lado, como os he anticipado en los primeros párrafos del artículo, buena parte de la nueva gama de televisores incorpora Android TV 9 (Pie). Todos estos modelos son compatibles con los asistentes de voz Assistant, de Google, y Alexa, de Amazon. La familia 6814 tiene el sistema operativo Saphi Smart TV, y, aunque no cuenta con Google Assistant, sí incorpora Alexa.

Hay muchos detalles acerca de los nuevos televisores de Philips que aún no conocemos, como la forma en que implementan la retroiluminación LED los modelos que apuestan por los paneles con tecnología LCD, o la presencia, o no, de conectores HDMI compatibles con la norma 2.1. Por supuesto, si en el futuro se presenta la oportunidad de analizar alguno de los nuevos televisores en nuestras propias instalaciones indagaremos a fondo en estos y otros apartados que ahora no podemos precisaros.

Nuevos televisores de Philips para 2019: precio y disponibilidad

Philips aún no ha dado a conocer el precio de su nueva gama de televisores para 2019, pero sí ha confirmado que estos modelos irán llegando paulatinamente a las tiendas, de manera que la gama completa estará disponible durante el primer semestre de 2019.

Más información | Philips