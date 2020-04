La Surface Go 2 de Microsoft apunta a una pantalla más grande e importantes mejoras internas

Microsoft debutó la Surface Go en 2018 y ya se van a cumplir dos años desde entonces. Diferentes rumores y filtraciones parecen indicar que la renovación está cerca para la Surface más básica de todas. Aunque ahora con algunas especificaciones mejores respecto a la primera generación.

A principios de marzo aparecieron ciertos benchmark que hacían referencia a una Surface Go de nueva generación. Según estos benchmark contará con un procesador dual-core Intel Core m3-8100Y a 1,1 GHz y hasta 3,4 GHz en modo Turbo. En cuanto a RAM y almacenamiento, se le espera con 8 GB y 128 GB respectivamente.

Estas mejoras en el hardware interno estarán asociadas al modelo con mayores especificaciones, mientras que el mas básico de todos mantendrá los 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y un Intel Pentium GOLD 4425.

Pero esto no es todo, ahora han aparecido nuevos detalles acerca de su diseño externo. Según ha podido saber Windows Central la Surface Go 2 de Microsoft aumentará su pantalla hasta las 10,5 pulgadas de las 10 pulgadas actuales. No implica esto aumentar el tamaño del dispositivo, ya que mantendrá el mismo tamaño reduciendo los bordes. De este modo los accesorios como el teclado de la primera generación seguirán siendo compatibles.

Así mismo, la resolución pasaría a ser de 1.920 x 1.280 píxeles frente a los 1.800 x 1.200 píxeles actuales. Una mejora sustancial. Por último, se espera que incluya el estándar Wi-Fi 6. Todo ello con un precio de salida de 399 dólares en Estados Unidos, como la primera generación y por lo tanto probablemente 449 euros en España.

Posible presentación en mayo junto a la Surface Book 3

Esta tablet sucesora de la Surface Go está preparada para llegar durante mayo, según pudo saber Windows Central. Coincide con unas filtraciones de tiendas de terceros que publicaron desde WinFuture recientemente. En esta ocasión era una Surface Book 3 la que aparecía en los documentos con posible salida a la venta en mayo.

Por lo tanto, podríamos ver la presentación de ambos dispositivos en cuestión de semanas. Eso sí, si el COVID-19 no cambia mucho los planes. Pero ya hemos visto como otros fabricantes como Apple o OnePlus han lanzado recientemente sus dispositivos al mercado con medio planeta en confinamiento. Una fecha posible sería durante la Build 2020 de Microsoft, que este año se celebrará online.

Vía | Windows Central y WinFuture