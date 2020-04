Samsung Galaxy Tab S6 Lite: la nueva tablet coreana llega con 10,4 pulgadas de pantalla y soporte para S-Pen

Después de lanzar la Samsung Galaxy Tab S6, su tablet de gama alta, Samsung vuelve a apostar por este sector con un modelo Lite. La compañía acaba de presentar en Indonesia la nueva Samsung Galaxy Tab S6 Lite, una tablet que bebe del modelo superior en materia de diseño, pero que es algo más modesta en materia de especificaciones.

Su precio, por el momento, no ha sido desvelado, pero Samsung sí ha confirmado que el dispositivo, como su hermano mayor, tendrá soporte para S-Pen y cuerpo metálico. La pantalla asciende a 10,4 pulgadas y la batería supera los 7.000 mAh de capacidad. A falta de conocer los detalles del precio, vamos a conocerla mejor por dentro.

Ficha técnica de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE DIMENSIONES Y PESO 244,5 x 154,3 x 7,0 mm

467 gramos PANTALLA TFT de 10,4 pulgadas

Resolución WUXGA+ (2.000 x 1.200 píxeles) PROCESADOR Octa core (2,3 Ghz + 1,7 GHz) MEMORIA RAM 4 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 64/128 GB ampliables con tarjetas microSD CÁMARA TRASERA 8 MP CÁMARA DELANTERA 5 MP SISTEMA OPERATIVO Android 10 con One UI 2.0 BATERÍA 7.040 mAh CONECTIVIDAD WiFi ac

Bluetooth 5.0

LTE

GPS OTROS Compatible con S-Pen

Jack de auriculares PRECIO Por determinar

El mismo diseño metálico, pero con algunos cambios

Empezamos repasando el apartado estético, y es que la Samsung Galaxy Tab S6 Lite bebe del diseño de la Samsung Galaxy Tab S6, aunque deja caer algunos elementos como la doble cámara trasera (ahora solo hay una lente), el lector de huellas o el soporte trasero para el S-Pen. Eso no quiere decir que no sea compatible con el lápiz de Samsung, simplemente que no es tan sencillo de transportar y guardar.

En cuanto a la pantalla, el dispositivo mantiene unos marcos similares a los del modelo no-Lite por todos los lados, pero es ligeramente más pequeña (unos cuantos milímetros de alto) y bastante más gruesa (siete milímetros frente a los 5,7 mm de la Galaxy Tab S6), aunque pesan lo mismo, 467 gramos. El panel tiene unas dimensiones similares (10,4 vs 10,5 pulgadas), pero no es Super AMOLED WQGXGA, sino que la versión Lite monta un panel TFT con resolución WUXGA+ (2.000 x 1.200 píxeles).

Ahora que hablamos del apartado multimedia, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite tiene dos altavoces compatibles con Dolby Atmos y "tuneados" por AKG. Si sujetamos la tablet en vertical, en el marco superior tendremos la cámara delantera, que es de cinco megapíxeles y que está pensada para hacer videollamadas. La cámara trasera es de ocho megapíxeles, por lo que es significativamente más modesta que la del modelo estándar.

Hasta 128 GB de almacenamiento interno

Pasamos así a hablar de rendimiento. La Samsung Galaxy Tab S6 Lite tiene una única configuración de 4 GB de memoria RAM, pero dos de almacenamiento interno, a saber 64 o 128 GB. En ambos casos el almacenamiento es ampliable hasta 1 TB mediante tarjetas microSD.

Samsung no ha hablado del procesador, simplemente menciona que es un SoC de ocho núcleos a 2,3 GHz y 1,7 GHz. Una opción factible es que sea el Exynos 9611, un procesador fabricado en diez nanómetros con cuatro núcleos a 2,3 GHz y 1,7 GHz. De ser así, la GPU sería la Mali-G72 MP3. A todo esto le da vida una batería de 7.040 mAh y Android 10 con One UI 2.0.

En cuanto a conectividad, el dispositivo cuenta con WiFI ac, LTE, GPS, Bluetooth 5.0 y Wi-Fi Direct, pero no tiene NFC. Lo que Samsung no ha dejado caer es el jack de auriculares, que en este modelo sigue haciendo acto de presencia.

Versiones y precio de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Como decíamos al principio, por el momento el dispositivo no se encuentra a la venta, sino que ha sido presentada en Indonesia. Así pues, no se conoce ni su precio ni su disponibilidad fuera de este mercado, aunque hemos de tener en cuenta que el modelo anterior llego a nuestras fronteras, por lo que la puerta está abierta. Estará disponible en color gris, azul y rosa en versiones de 4/64 GB o 4/128 GB.

