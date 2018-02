Huawei MediaPad M5, primeras impresiones: tablet con precio de gama media y aspiraciones de gama alta

Este año Huawei no ha presentado sus últimos smartphones de gama alta en el Mobile World Congress. Pero esto no significa en absoluto que la marca china no haya aprovechado el evento barcelonés para dar a conocer alguna de sus nuevas propuestas. De hecho, ha puesto ante nuestros ojos su nueva tablet MediaPad M5, equipada con una pantalla de 10,8 pulgadas. Y nosotros ya hemos tenido la ocasión de probarla.

Como vais a ver a lo largo de este artículo, que recoge nuestras primeras impresiones acerca de esta propuesta, esta tablet tiene una configuración ambiciosa diseñada, sin duda, para permitirle codearse con las tablets de gama alta de otras compañías, pero su precio es muy razonable. Esta es, precisamente, su mayor virtud: su atractiva relación precio/prestaciones. Rasquemos un poco más allá de la superficie para comprobar qué nos ofrece esta recién nacida MediaPad M5.

Huawei MediaPad M5: especificaciones

Huawei MediaPad M5 Pantalla LCD IPS capacitiva de 10,8 pulgadas con resolución 2K (2.560 x 1.600 puntos) 16:10 y 281 ppp Microprocesador HiSilicon Kirin 960s de 8 núcleos (533 MHz a 1,84 GHz) Lógica gráfica GPU Mali-G71 Memoria principal 4 GB RAM Sistema operativo Android 8.0 Interfaz propia EMUI 8.0 Cámaras Delantera de 8 Mpx y trasera de 13 Mpx Vídeo 1.080p a 30 FPS Almacenamiento interno 32 GB (21 GB libres) Sonido Quad Stereo calibrado por Harman Kardon Ranura SIM Sí (nano-SIM) Lector de huella dactilar Sí Interfaz de conexión y carga USB-C WiFi IEEE 802.11ac Bluetooth 4.2 Batería Li-ion de 7.500 mAh Sensores Acelerómetro, giroscopio, aceleración lineal, rotación, brújula y otros Dimensiones 257 x 172 x 7 mm Precio 449 euros

Pantalla LCD IPS: Huawei ha apostado sobre seguro

La pantalla es, como todos sabemos, un componente que tiene una importancia enorme tanto en las tablets como en los smartphones. De hecho, si su calidad no está a la altura, la experiencia del usuario puede resentirse muchísimo. Afortunadamente, Huawei no ha asumido ningún riesgo al elegir el panel de esta tablet, por lo que ha optado por uno de tipo LCD IPS que, de forma global, nos ofrece una calidad de imagen alta.

Los negros de la pantalla de esta tablet son profundos, y su colorimetría, fidedigna

Como cabe esperar de un panel IPS, los ángulos de visión del que incorpora esta MediaPad M5 son amplios. De hecho, exceden los 170 grados. Bien hasta aquí. Además, sus negros son profundos, y su capacidad de extraer información en las regiones oscuras es evidente, sobre todo cuando lo utilizamos para ver fotografías nocturnas y vídeos o películas, un escenario de uso en el que esta tablet se siente cómoda.

Por otro lado, la resolución del panel (2.560 x 1.600 puntos) nos asegura un nivel de detalle alto, por lo que en este terreno no le puedo poner ninguna pega. La colorimetría, por su parte, es fidedigna, algo que es importante si tenemos la intención de utilizarla para disfrutar nuestras fotografías en su pantalla. Y el brillo es más que suficiente para poder usarla sin dificultad en exteriores con mucha luz ambiental, así que no tengo nada que reprocharle en este ámbito.

Un último apunte: con frecuencia los usuarios pasamos por alto la sensibilidad al toque de los paneles de nuestros smartphones y tablets, y es un parámetro de crucial importancia porque puede llegar a condicionar seriamente nuestra experiencia si no da la talla. Pero el panel capacitivo de esta MediaPad M5 está a la altura, por lo que, de nuevo, tampoco puedo ponerle inconvenientes en esta materia.

Diseño y construcción

Entramos ahora en un apartado delicado. Desde un punto de vista global, el diseño de esta tablet me gusta. Es fina, ligera, y, como vamos a ver a continuación, está fabricada con materiales de buena calidad. Sin embargo, hay un apartado en el que me parece mejorable: el grosor de sus marcos. Como podéis ver en las fotografías, no son excesivos, pero podrían ser un poco más finos. De hecho, creo que los usuarios agradeceríamos que lo fuesen porque, de esta forma, podría haberse reducido ligeramente su tamaño, y se habría incrementado un poco su portabilidad.

En lo que concierne a su acabado, se nota que Huawei se ha esmerado, y también que quiere posicionarla frente a frente con las tablets de gama alta de sus competidores. El panel trasero es de aluminio mate ligeramente cepillado, lo que no solo la hace bonita; también ofrece un agarre sólido que en mano transmite la sensación de seguridad, y no esa intuición tan molesta que nos incita a pensar que en cualquier momento puede deslizarse de nuestros dedos y golpearse contra el suelo.

El mecanizado de este dispositivo es impecable, y su acabado global está a gran altura

Además, el mecanizado del aluminio es impecable, por lo que podemos pasar nuestros dedos por sus bordes, incluso haciendo un poco de fuerza, sin temor a acabar cortándonos. Es evidente que esta es una característica que deberían respetar todas las tablets, pero no siempre es así. De hecho, en varias ocasiones me he encontrado con mecanizados que dejaban bastante que desear. En cualquier caso, el de esta tablet sí da la talla. Y lo hace con buena nota.

Buenas fotos, si la luz ambiental acompaña

Como podéis ver en la imagen que tenéis debajo de estas líneas, la óptica de la cámara trasera de esta tablet sobresale un par de milímetros del chasis, por lo que, a falta de que Huawei nos confirme si está protegida por alguna versión de vidrio Gorilla Glass, lo ideal es tener cuidado al colocar el dispositivo sobre superficies rugosas o con potencial para arañarla.

Esta cámara recurre a un sensor de 13 Mpíxeles que se siente muy cómodo en entornos iluminados, pero, como vamos a ver, no tanto en espacios con escasa luz ambiental.

Cuando la luz acompaña, la cámara trasera de la MediaPad M5 da la talla. En la imagen que tenéis debajo de estas líneas podéis ver que la definición es alta, la colorimetría, convincente, y la nitidez es equiparable a la que podemos esperar de un smartphone de gama media.

Fotografía tomada a f/2.2, ISO 50 y 1/1.724.

El procesado JPEG que realiza la MediaPad M5 no es tan agresivo como el efectuado por otros dispositivos móviles, lo que resulta de agradecer porque, a menos que seamos muy exigentes, no requiere un postprocesado meticuloso con alguna herramienta de tratamiento de imágenes. Solo aprecio un ligero realce de contornos, pero no me parece molesto.

Fotografía tomada a f/2.2, ISO 50 y 1/2.558.

Y llegamos al auténtico «talón de Aquiles» de esta tablet: su nivel de ruido. Cuando la luz escasea y subimos la sensibilidad ISO, bien la propia tablet de manera automática, bien nosotros mismos a través del modo de fotografía profesional, el nivel de ruido se incrementa sensiblemente. Como podéis ver en la siguiente imagen, con ISO 200 el ruido es claramente perceptible, pero no arruina la fotografía. A ISO 500 el nivel de ruido se incrementa aún más, pero todavía sigue siendo asumible.

Pero llegamos a ISO 1000, y el ruido con este valor es excesivo. Y a ISO 1600 el grano afea tanto la imagen que es preferible no utilizar este valor de sensibilidad.

Un sonido que da la talla

El audio de esta tablet me ha sorprendido gratamente. Huawei nos ha confirmado que ha sido puesto a punto por Harman Kardon, una compañía que tiene mucha experiencia en el diseño y la fabricación de equipos de sonido de alta fidelidad. No sé en qué medida el mérito es de Huawei o de Harman Kardon, pero tampoco importa. Lo realmente importante es que la MediaPad M5 suena bien.

Si tengo que destacar algo de su sonido, me quedo con su gama media. Y es que las voces a través de los altavoces de esta tablet suenan convincentes gracias, sobre todo, a su timbre realista. Aun así, si queréis obtener los mejores resultados sonoros posibles os aconsejo que os hagáis con unos auriculares de calidad, o, en su defecto, con un par de cajas acústicas de cierto nivel, aunque, obviamente, en este último escenario de uso la portabilidad de la tablet se va al garete.

Curiosamente, el sonido de este dispositivo me recuerda mucho al del Mate 10 de la misma Huawei, un smartphone de alta gama que quedó muy bien posicionado en la comparativa de audio en los teléfonos móviles que elaboré hace varias semanas, y que os invito a leer si os interesa el audio.

MediaPad M5: la opinión de Xataka

Mis sensaciones iniciales después de esta primera toma de contacto con la nueva tablet de Huawei son claras: la MediaPad M5 es un buen producto. Y lo es porque está bien construido, tiene un diseño atractivo (a pesar de que los marcos, como os he confesado, me parecen un poco gruesos), y su configuración rivaliza con la de otras tablets de gama alta.

Esta tablet nos ha dejado un buen sabor de boca, por lo que es una opción que merece ser tenida en cuenta

Además, su lector de huellas dactilares es muy rápido, tanto como en los smartphones más avanzados de esta marca, por lo que utilizarlo es una delicia. En lo que concierne a sus capacidades fotográficas rinde bien en entornos iluminados, pero adolece de un nivel de ruido excesivo cuando el valor de sensibilidad supera los 500 ISO.

No puedo concluir este artículo sin mencionar la buena calidad de sonido de esta tablet, por lo que utilizarla para disfrutar nuestras canciones y películas favoritas es una buena idea. Por todo lo que he comentado, creo firmemente que la MediaPad M5 merece ser tenida en cuenta si queremos hacernos con una tablet Android con buenas prestaciones globales y un acabado cuidado. Es uno de esos productos que dejan un «sabor de boca» muy agradable.