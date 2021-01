HP Elite Folio: autonomía de 24 horas y sonido Bang & Olufsen en uno de los convertibles 5G con mejor diseño

Junto al nuevo HP Envy 14 y los portátiles para profesionales HP Dragonfly, llega el nuevo HP Elite Folio, el último convertible de HP que se presenta con un compacto cuerpo unibody de magnesio, trasera de cuero vegetal y el procesador Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 en su interior, lo que además de intentar ofrecer una autonomía de unas 24 horas, le proporciona conectividad 5G.

Esto es lo que ofrece el nuevo HP Elite Folio, un convertible que refleja bien la experiencia de HP en este tipo de dispositivos y por sus características técnicas, tiene muchos argumentos para ofrecer una buena experiencia tanto a nivel de movilidad como en usabilidad.

Ficha técnica del HP Elite Folio

HP Elite Folio Pantalla 13,5" (1.920 x 1.280 px)

Gorilla Glass 5 Procesador Qualcomm 8cx Gen 2 Memoria Hasta 16 GB LPPDR4X Almacenamiento Hasta 512 GB M.2 NVME 2280 SSD Multimedia Cámara HD

4 altavoces estéreo firmados por B&O

Doble micrófono Batería "Hasta 24.5 horas de vídeo"

Carga rápida Power Delivery Conectividad Conectividad 5G (Modem X55)

WiFi 6

Bluetooth 5.0

Miracast 2 x USB C

Jack 3.5mm

NanoSIM Sistema operativo Windows 10

HP Privacy Camera, HP Sure View Dimensiones y peso 298,6 x 229,6 x 15,95 mm

1,3 kg Otros Soporte lápiz, MIL-STD 810H

Pantalla de 13,5", opciones de privacidad y hasta 16 GB de memoria RAM

El HP Elite Folio llega con un panel IPS táctil de 13,5 pulgadas con resolución FullHD en formato 3:2. La pantalla es la principal protagonista, con un tamaño que ocupa el 88% del frontal.

Protegido con Gorilla Glass 5 y compatible con lápiz electrónico, HP incorpora una función opcional llamada 'HP Sure View Reflect' en la que "empaña" los ángulos de visión para que otras personas cercanas a nosotros no puedan ver lo que se está reproduciendo en pantalla. Un añadido útil si estamos trabajando en el tren o el avión y no queremos miradas impertinentes de quién está sentado al lado.

En el interior del HP Elite Folio tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 fabricado en 7 nanómetros, con conectividad 5G. Se trata del chipset de Qualcomm orientado a este tipo de dispositivos.

Además de ofrecer conectividad 5G y WiFi 6, el Snapdragon está preparado para una autonomía de hasta 24.5 horas de reproducción de vídeo. HP no confirma los miliamperios-hora de la batería, pero en anteriores modelos de la serie Elite han logrado estas cifras, por lo que se espera que también se cumpla este nivel en el nuevo HP Elite Folio.

Encontraremos un almacenamiento de hasta 512 GB SSD y se ofrecerán distintas versiones de memoria, con hasta 16 GB LPDDR4X. Se trata de una cantidad bastante elevada, muestra que el HP Elite Folio aspira a la gama alta y quiere ofrecer versiones para quienes necesiten una gran memoria.

A nivel multimedia, el HP Elite Folio viene con una webcam HD con 76º de campo de visión y con la posibilidad de bloquearla físicamente por seguridad. Encontraremos dos puertos USB tipo C y jack de 3.5mm. El teclado se conecta con el dispositivo vía bluetooth y también se incluye el HP Elite Slim Active Pen, con accesos rápidos y sistema integrado de carga.

A la hora de cargar el HP Elite Folio podremos hacerlo mediante USB Power Delivery o con HP Fast Charge, tecnología propietaria que promete alcanzar el 90% en 90 minutos.

El diseño del HP Elite Folio ha sido bastante cuidado. Construido en magnesio, el dispositivo ha pasado la certificación MIL-STD 810H de resistencia. Otro aspecto donde HP ha trabajado es el sonido. Contamos con doble micrófono de largo alcance y cuatro altavoces estéreo firmados por Band & Olufsen.

Por el momento HP no ha anunciado los precios oficiales del HP Elite Folio, pero sí informa que estará disponible a partir de febrero de 2021.

Más información | HP