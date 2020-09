Snapdragon 8cx Gen 2 5G: la nueva CPU de Qualcomm para portátiles nos promete hasta 25 horas de autonomía y conectividad 5G

Qualcomm tiene un nuevo microprocesador Snapdragon para ordenadores portátiles. Esta compañía acaba de dar a conocer su Snapdragon 8cx Gen 2 5G, un chip diseñado sobre la microarquitectura de sus últimos procesadores para smartphones que persigue trasladar la experiencia de conexión constante que nos ofrecen los teléfonos móviles a los ordenadores portátiles. Uno de los pilares de esta filosofía es la conectividad 5G, que está disponible en esta nueva plataforma gracias a la integración del módem Snapdragon X55 compatible tanto con la banda por debajo de 6 GHz como con la banda milimétrica.

No obstante, esta no es la única novedad jugosa que nos propone este chip. Además, Qualcomm asegura que hará posible una autonomía máxima de 25 horas, una cifra sensiblemente superior a la que nos ofrece actualmente un ordenador portátil equipado con un microprocesador x86-64 (no debemos olvidar que los procesadores Snapdragon son chips con arquitectura ARM). También implementa conectividad 4G LTE y Wi-Fi 6, y puede enfrentarse a la grabación y el procesado de vídeo 4K HDR. Sobre el papel este nuevo Snapdragon para portátiles pinta bien, mejor que el Snapdragon 850 integrado en el Yoga C630 WOS de Lenovo que analizamos el año pasado, pero tiene por delante un reto en el que indagaremos en las últimas líneas de este artículo.

Snapdragon 8cx Gen 2 5G: especificaciones técnicas

Este nuevo microprocesador de Qualcomm ha sido fabricado utilizando fotolitografía de 7 nm. Sabemos que esta compañía es cliente del fabricante de semiconductores taiwanés TSMC, por lo que estamos razonablemente seguros de que es esta última empresa la encargada de producirlo. En su interior laten ocho núcleos Kryo 495 y puede trabajar codo con codo con subsistemas de memoria principal de ocho canales implementados con chips LPDDR4x capaces de trabajar a una velocidad máxima de 2.133 MHz.

La lógica gráfica de este microprocesador implementa una revisión de la arquitectura Adreno que podemos encontrar en los Snapdragon 865 y 865+, entre otros chips de esta familia que también apuestan por esta tecnología. Y en lo que se refiere al almacenamiento secundario el Snapdragon 8cx Gen 2 5G puede convivir con unidades SSD con interfaz NVMe, y también con sistemas de almacenamiento UFS 3.0, algo que cabía esperar debido a su evidente parentesco con los microprocesadores de Qualcomm para smartphones.

Más datos interesantes. Los ordenadores portátiles que integren este chip Snapdragon podrán utilizar pantallas con resolución 4K, algo que también cabía esperar debido a que hay teléfonos móviles con procesadores de esta familia y paneles 4K desde hace bastante tiempo. Y, como también cabe esperar, es compatible con DirectX 12, una API fundamental en Windows 10 para ARM, que es el sistema operativo con el que convivirá esta CPU en los ordenadores portátiles que apuesten por ella. Un apunte más: al igual que los Snapdragon para smartphones, este chip permitirá la grabación y el procesado de vídeo 4K HDR con una cadencia máxima de 120 fotogramas por segundo.

QUALCOMM SNAPDRAGON 8CX GEN 2 5G Características NÚCLEOS Qualcomm Kryo 495 Octa-core ARQUITECTURA 64 bits LITOGRAFÍA 7 nm MEMORIA SOPORTADA 8 canales LPDDR4x hasta 2.133 MHz ALMACENAMIENTO SOPORTADO NVMe SSD y UFS 3.0 GPU Qualcomm Adreno API DirectX 12 VÍDEO Reproducción: hasta 4K HDR a 120 FPS

Códecs soportados: H.265 (HEVC), H.264 (AVC) y VP9 RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA Hasta 4K UHD CÁMARA Procesador de imagen: Qualcomm Spectra 390 Dual 14-bit ISP

Captura de vídeo: hasta 4K HDR a 30 FPS SONIDO Qualcomm TrueWireless Technology, Qualcomm Broadcast Audio Technology, Qualcomm Aqstic Audio Technology, Qualcomm aptX y Qualcomm aptX HD MOTOR DE IA Qualcomm Hexagon 690 y Qualcomm Sensing Hub MÓDEM 5G Snapdragon X55 CONECTIVIDAD WIFI 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11ad, 802.11ac Wave 2, 802.11a/b/g y 802.11n CONECTIVIDAD BLUETOOTH Bluetooth 5.1 GEOPOSICIONAMIENTO Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS y SBAS TECNOLOGÍA DE CARGA Qualcomm Quick Charge 4+

Hasta 25 horas de autonomía, Wi-Fi 6 y 5G

La promesa más impactante en la que ha hecho hincapié Qualcomm durante la presentación de este microprocesador es que los portátiles que apuesten por él podrán alcanzar una autonomía máxima de 25 horas. Y es creíble. Durante nuestras pruebas el ENVY x2 de HP, un portátil que incorpora un chip Snapdragon 835, rozó las 18 horas de autonomía en condiciones reales de uso, por lo que no parece descabellado que Qualcomm haya conseguido refinar la microarquitectura de su nuevo chip para incrementar la autonomía más allá de las 20 horas. En cualquier caso, es algo que por supuesto comprobaremos cuando caiga en nuestras manos el primer ordenador portátil equipado con este nuevo microprocesador.

Su otra gran baza, más allá de la autonomía, es, como he mencionado unas líneas más arriba, la posibilidad de que los ordenadores portátiles que apuesten por él estén permanentemente encendidos y conectados a Internet, algo a lo que nos hemos acostumbrado al utilizar nuestros smartphones. El impacto en la autonomía de este escenario de uso debería ser comedido, por lo que previsiblemente los ordenadores portátiles adoptarán un estado de latencia similar al que utilizan los teléfonos móviles cuando los tenemos encendidos pero no los estamos usando. Qualcomm también asegura que este Snapdragon es un 18% más potente que un procesador Intel Core i5 de 10ª generación con un TDP de 15 vatios (el 8cx Gen 2 5G tiene un TDP de 7 vatios), lo que, si se confirma cuando lo pongamos a prueba, lo dejaría en buen lugar.

En lo que se refiere a la conectividad este chip, como he mencionado previamente, nos propone compatibilidad, además de con redes 5G de hasta 6 GHz y banda milimétrica, con redes 4G LTE, Bluetooth 5.1, y también con un amplio abanico de normas 802.11, entre las que se encuentra el Wi-Fi 6 que poco a poco se está consolidando como el estándar al que todos los dispositivos recientes aspiran. Además, su compatibilidad con los sistemas de geoposicionamiento no se queda atrás. Y es que soporta, además de GPS, GLONASS y Galileo, Beidou, QZSS y SBAS.

El reto de los Snapdragon en ordenadores portátiles sigue siendo el rendimiento

Todo lo que hemos visto hasta ahora sobre el papel pinta realmente bien, pero nuestra experiencia con los ordenadores portátiles equipados con procesadores Snapdragon nos invita a ser prudentes en lo que se refiere a su rendimiento al ejecutar aplicaciones nativas x86 sobre la capa de emulación implementada en Windows 10 para ARM. Las aplicaciones disponibles en Microsoft Store han sido compiladas para la arquitectura ARM, y cuando se ejecutan en un chip Snapdragon nos ofrecen una experiencia similar a la que podemos conseguir en el ecosistema x86.

Sin embargo, el rendimiento del ENVY x2 de HP, que incorporaba un Snapdragon 835, y el Yoga C630 WOS de Lenovo, que, como hemos visto, apuesta por un Snapdragon 850, se resiente cuando entra en juego la capa de emulación. Cuando podamos analizar uno de los primeros ordenadores portátiles equipados con el nuevo chip de Qualcomm comprobaremos si este sigue siendo el talón de Aquiles de esta plataforma, o si, por el contrario, su rendimiento está a la altura incluso en las circunstancias menos favorables. Un último apunte para concluir: Qualcomm ha confirmado que los primeros ordenadores portátiles equipados con su nuevo Snapdragon 8cx Gen 2 5G estarán disponibles antes de que acabe este año.

