Google Pixel Slate: Chrome OS coge impulso y por primera vez está disponible en una tablet de Google

El evento de Google 'Made by Google 2018' de hoy nos ha desvelado unas cuantas sorpresas. Una de ellas tienen que ver con Chrome OS, el sistema operativo de Google más allá de Android. Por primera vez una tablet con Chrome OS es oficial, se trata de la Google Pixel Slate.

Esta nueva tablet con teclado desmontable no es la primera de Google, aún queda en el recuerdo el Google Pixel C. Pero a diferencia de este, la nueva Google Pixel Slate funciona con Chrome OS y no con Android. ¿Lo interesante de este dispositivo? Seguramente ese nuevo teclado con botones redondos en vez de rectangulares. Una opción que normalmente no vemos en el mercado, veremos cómo es la ergonomía en este caso.

Google Pixel Slate es una tablet más que un dispositivo híbrido. Si bien cuenta con un sistema operativo de escritorio y un teclado con trackpad, este es más bien adicional. Recuerda más a una Microsoft Surface Pro que a un Microsoft Surface Book por ejemplo.

Google Pixel Slate es una tablet fina y ligera. Trae una pantalla con 293 ppi. Su cámara frontal cuenta con 8 MP, y aunque sólo sea una, permite hacer fotografías en modo retrato. Es una cámara de gran angular, por lo que según Google, es ideal para videoconferencias. En cuanto a la cámara trasera, también tenemos una de 8 MP.

La potencia del Google Pixel Slate tampoco se queda atrás. Si bien no viene con los nuevos procesadores de novena generación recién presentados por Intel, sí que trae un Intel de octava generación Core i7. Además cuenta con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Pixel Slate tiene dos altavoces frontales que se ajustan de forma automática para lograr sonidos más nítidos y estéreo. Según Google, ideales para consumir contenido multimedia en la tablet.

Chrome OS también se ha rediseñado ligeramente para adaptarse a esta nueva pantalla táctil. Ahora los botones son más grandes y "táctiles", está más centrado en poder utilizarse con los dedos que con un puntero. Google Assistant, por supuesto, ahora está completamente integrado en el sistema operativo. Más accesible y más veloz. Eso sí, en cuanto conectemos el teclado oficial, se convierte en el Chrome OS de escritorio que conocemos.

Google Pixel Slate no es solamente la primera tablet con Chrome OS, sino también un desafío directo al iPad Pro de Apple. La nueva tablet de Google es mucho más potente de lo que teníamos hasta ahora en esta categoría, y con Chrome OS hay más versatilidad para el usuario que busca productividad. El dispositivo además cuenta con un teclado físico especial que se adhiere al producto, el Pixel Slate Keyboard.

Pero, a diferencia de los teclados externos que tiene el iPad Pro por ejemplo, este cuenta con trackpad. Un punto flaco por el que se le ha criticado a Apple durante mucho tiempo. Chrome OS no cuenta con esta limitación, es un sistema operativo que tiene sus orígenes en el escritorio, y no en el móvil. Para los que quieran aprovechar la pantalla táctil con más precisión, pueden adquirir el lápiz Pixelbook Pen.

