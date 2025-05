Apple acaba de romper un nuevo límite en España: ahora puedes reparar estos iPad tú mismo, con piezas y manuales oficiales

Si vives en España y tu iPad necesita una reparación, hay una nueva alternativa que se suma a las habituales. Hasta ahora, algunas opciones eran pedir cita en el Genius Bar de una Apple Store o acudir a un servicio técnico autorizado. Desde hoy, sin embargo, también puedes optar por arreglarlo por tu cuenta: Apple ha activado el programa de autoreparación para iPad en el país.

La compañía ha arrancado esta nueva fase del programa con una selección de modelos concretos: el iPad Air con chip M2 o posterior, el iPad Pro con chip M4, el iPad mini con A17 Pro y el iPad con chip A16. Para ellos, será posible adquirir piezas originales, alquilar herramientas profesionales y acceder a manuales técnicos detallados para reemplazar componentes como pantallas, baterías, cámaras o puertos de carga.

La iniciativa forma parte de un movimiento más amplio de Apple, que lanzó el programa de autoreparación en Europa a finales de 2022. En aquel momento, se incluyeron modelos de iPhone y portátiles con chip propio, con acceso a más de 200 piezas y herramientas disponibles en una tienda específica. Con la incorporación de los iPad, el catálogo ya cubre 65 productos, incluyendo dispositivos recientes como el iPhone 16e y el nuevo MacBook Air .

Así es el proceso de autoreparación. El programa de autoreparación que Apple acaba de activar en España no es inmediato ni sencillo. Tendremos que seguir varios pasos bien definidos si queremos aprovecharlo.

Consultar previamente el manual técnico : cada modelo compatible tiene su propio manual, publicado en la web oficial de Apple. Estos documentos explican el proceso con todo detalle y contienen un identificador único, imprescindible para hacer el pedido de piezas. Es importante seleccionar el manual adecuado según el modelo exacto y el tipo de reparación que se pretende realizar.

: cada modelo compatible tiene su propio manual, publicado en la web oficial de Apple. Estos documentos explican el proceso con todo detalle y contienen un identificador único, imprescindible para hacer el pedido de piezas. Es importante seleccionar el manual adecuado según el modelo exacto y el tipo de reparación que se pretende realizar. Identificar piezas y herramientas necesarias : una vez revisado el manual, podremos saber con precisión qué piezas deben sustituirse y qué herramientas son necesarias para hacerlo correctamente. Todo el material puede adquirirse desde la tienda de autoreparación gestionada por un proveedor autorizado, o a través de distribuidores independientes como Mobileparts.shop en Europa. Para quienes no quieran adquirir herramientas que solo van a usar una vez, Apple ofrece la posibilidad de alquilarlas.

: una vez revisado el manual, podremos saber con precisión qué piezas deben sustituirse y qué herramientas son necesarias para hacerlo correctamente. Todo el material puede adquirirse desde la tienda de autoreparación gestionada por un proveedor autorizado, o a través de distribuidores independientes como Mobileparts.shop en Europa. Para quienes no quieran adquirir herramientas que solo van a usar una vez, Apple ofrece la posibilidad de alquilarlas. Tramitar el pedido: una vez identificado el material necesario, deberemos realizar el pedido. En algunos casos se nos solicitará el número de serie o el IMEI del dispositivo para validar la compra. Todo el proceso se gestiona fuera del ecosistema de Apple, a través de plataformas externas autorizadas.

Realizar la reparación paso a paso : con el pedido ya recibido, el proceso técnico puede comenzar. El manual indica con claridad cada una de las operaciones, y en determinados casos será necesario utilizar herramientas de software como el Asistente de reparación o la Configuración del sistema para completar la intervención correctamente. Las piezas y herramientas disponibles son exactamente las mismas que utilizan tanto las Apple Store como los Proveedores de Servicios Autorizados de la compañía.

: con el pedido ya recibido, el proceso técnico puede comenzar. El manual indica con claridad cada una de las operaciones, y en determinados casos será necesario utilizar herramientas de software como el Asistente de reparación o la Configuración del sistema para completar la intervención correctamente. Las piezas y herramientas disponibles son exactamente las mismas que utilizan tanto las Apple Store como los Proveedores de Servicios Autorizados de la compañía. Devolver las piezas sustituidas: cuando la reparación haya finalizado, tendremos la opción de devolver las piezas retiradas para que Apple pueda reacondicionarlas o reciclarlas. En algunas reparaciones concretas, este paso puede traducirse en un reembolso parcial, siempre que las piezas se devuelvan en buen estado.

Una opción interesante, pero no para todo el mundo. Tal como señala la compañía, este tipo de reparación no está pensada para usuarios sin experiencia. Apple lo dice de forma clara: se dirige a “personas con los conocimientos y la experiencia necesarios para reparar dispositivos electrónicos”. Por eso, si no lo vemos claro, las opciones tradicionales siguen ahí.

A esta novedad se suma además un nuevo canal para profesionales: el programa de distribuidores de piezas originales. Está pensado para técnicos independientes que no forman parte directa de la red de Apple, pero quieren trabajar con componentes genuinos. En Europa, plataformas como Mobileparts.shop o MobileSentrix permiten acceder a piezas para iPhone y, desde ahora, también para iPad.

Más control para el usuario, más responsabilidad también. Apple no obliga a nadie a abrir su iPad en casa, pero ahora lo permite. La ventaja está en el control total sobre el proceso y la posibilidad de abordar problemas en el dispositivo sin pasar por el servicio técnico. A cambio, eso sí, la responsabilidad también recae en el usuario.

