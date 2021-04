Todos los estrenos en mayo 2021 de Amazon, Filmin y Disney+: 'Jiu Jitsu', 'Star Wars: La Remesa Mala' y más

Un mes con Nicolas Cage haciendo que choquen 'Mortal Kombat' y 'Predator' es un buen mes, lo tenemos clarísimo. Así que allá va nuestra programación de este buen mes en Disney+, Filmin, y Amazon Prime Video. Anime, artes marciales, 'Star Wars' y mucho más en una selección de lo mejor del mes de mayo en algunas de las plataformas de streaming más concurridas.

Amazon Prime Video: nuevas películas, series y documentales

'Jiu Jitsu'

El disparate del mes es, sin duda, una de las películas más tronadas de entre las más recientes de Nicolas Cage, que ya es decir. Una mezcla de 'Mortal Kombat' y 'Predator' con Nic en un papel posiblemente breve y locatis, mientras unos cuantos artistas marciales y héroes de acción se curten los lomos. Si los nombres de Frank Grillo, Alain Moussi o Tony Jaa te dicen algo, esta cita con la demencia es de asistencia obligada.

Estreno el 21 de mayo

Otros estrenos de Amazon Prime Video

Disney+: nuevas películas, series y documentales

'Star Wars: La Remesa Mala'

De las cenizas de 'The Clone Wars' nace esta nueva serie de animación inspirada en el Universo Star Wars y que pretende que la llama de 'The Mandalorian' con los éxitos de series en Disney+ del universo creado por George Lucas no se extinga. De hecho, volvemos a tener a un grupo de mercenarios / aventureros al margen del Imperio y de los rebeldes, aunque esta vez nos vamos a una época aún más conflictiva: después de las Guerras Clon.

Estreno el 4 de mayo

Otros estrenos de Disney+

Filmin: nuevas películas, series y documentales

'La chica que saltaba a través del tiempo'

Mamoru Hosoda, uno de los creadores básicos para entender el anime actual gracias a películas como 'El niño y la bestia' o 'Mirai' planteó en ésta, su primera película, la historia de Makoto, una joven que descubre que puede saltar a través del tiempo. Y con ello, evitar accidentes, repetir exámenes, comer sus platos favoritos hasta hartarse, ayudar a sus compañeros… Hasta que el efecto mariposa se cierne sobre ella.

Estreno el 15 de mayo

Otros estrenos de Filmin