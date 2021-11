Todos los estrenos en diciembre 2021 de Amazon, Filmin y Disney+: 'El libro de Bobba Fett', 'Un lugar tranquilo 2', 'The Show' y más

'El libro de Boba Fett', spin-off de la exitosísima 'The Mandalorian', marca el final del año en las plataformas de streaming, pero no es la única opción de ocio para diciembre. De los apocalipsis silenciosos de 'Un lugar tranquilo 2' a la magia británica y a pequeña escala de Alan Moore en 'The Show', estas son las propuestas para diciembre de 2021 de Filmin, Disney+ y Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video: nuevas películas, series y documentales

'Un lugar tranquilo 2'

Después de un retraso mayúsculo a causa de la pandemia llegó a las salas esta pequeña secuela de uno de los últimos éxitos sorpresa del terror y la ciencia-ficción de los últimos años, y que ayudó a propagar la moda de películas de "post-apocalipsis con limitaciones". En este caso, durante el fin del mundo no se puede hacer ruido para no alertar a las criaturas que han diezmado a la especie humana. En la secuela, la aguerrida madre interpretada por Emily Blunt vuelve a guiar a su familia, en una película pequeña e intensa dirigida también por John Krasinski.

Estreno el 13 de diciembre

Otros estrenos de Amazon Prime Video

Disney+: nuevas películas, series y documentales

''El libro de Boba Fett''

El impresionante éxito de 'The Mandalorian' generó un par de reacciones prácticamente inmediatas por parte de Disney. Por una parte, la mayoría de sus futuras producciones de 'Star Wars' irán directas a Disney+. Por otra, ha tenemos un spin-off protagonizado por el mandaloriano original, Boba Fett: hablará de los tiempos en los que tomó el trono de Jabba y tendrá tono y ambientación muy similares a los que ya vimos en 'The Mandalorian'. Sin duda, uno de los estrenos más esperados del año para plataforma, que se medirá con el 'The Witcher' de Netflix.

Estreno el 29 de diciembre

Otros estrenos en Disney+

Filmin: nuevas películas, series y documentales

'The Show'

Continuación de una serie de cortos del director Mitch Jenkins escritos por el guionista Alan Moore y ambientados en Northampton, ciudad natal del escritor. Tom Burke da vida a un “hombre de muchos talentos, pasaportes e identidades” que recibe la misión de recuperar un objeto perdido por un cliente bastante agresivo. Se tendrá que adentrar en un mundo onírico oculto bajo nuestra realidad donde conviven todo tipo de iconos mágicos de la cultura pop: vampiros, detectives privados, superhéroes... Una película modesta y sugerente, escrita por Moore (y en la que tiene una pequeña intervención) y que podría suponer la reconciliación del autor con un medio del que siempre ha renegado.

Estreno el 3 de diciembre

Otros estrenos en Filmin