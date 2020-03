Todos los estrenos en abril 2020 de Amazon, Filmin y Sky: 'Castle', 'Tales from the Loop', 'Puñales por la espalda' y más

Abril nos trae un mes en el que todas las plataformas, en mayor o menos medida, y según la medida de sus posibilidades, se preparan para la embestida de Disney+ y su catálogo inabarcable. Muchas de ellas responden con lo que las diferencia del emporio mainstream: entretenimiento más adulto, cine y series de autor y producciones muy poco disneyanas. Veamos qué tienen este mes Sky, Amazon Prime Video y Filmin.

Sky: nuevas películas, series y documentales

'El Inmortal: una película de Gomorra'

Este spin-off de la serie 'Gomorra', que se adentra en las muchas ramificaciones de la violencia en el norte de Nápoles a causa de la Camorra, se centra en uno de sus personajes más recordados: el superviviente Ciro di Marzio (Marco D’Amore), conocido como El Inmortal. Aquí conoceremos sus orígenes como huérfano y su dura transformación en uno de los miembros más temidos de la mafia, pese a los miles de kilómetros que le separan de su lugar de origen.

Estreno el 14 de abril

Otros estrenos de Sky

'Mr. Mercedes' T3 (1/04)

'Castle' Serie completa (6/04)

'Reckoning: Ajuste de cuentas (13/04)

'Alvin y las ardillas' (13/04)

'Vis a vis: El oasis' (20/04)

'La II Guerra Mundial de principio a fin' (21/04)

'Jane Goodall: La gran esperanza' (22/04)

Amazon Prime Video: nuevas películas, series y documentales

'Tales from the Loop'

Basada en la obra del visionario artista sueco Simon Stålenhag, 'Tales from the Loop' se inspira en algunas de sus pinturas digitales para narrar la historia de la gente que vive sobre The Loop, una máquina construida para desbloquear los misterios del universo, haciendo cosas que anteriormente estaban relegadas solo a la ciencia ficción. Produce Matt Reeves, director de la futura 'The Batman'.

Estreno el 3 de abril

Otros estrenos de Amazon Prime Video

Filmin: nuevas películas, series y documentales

'Puñales por la espalda'

Una de las sorpresas de la temporada pasada fue este whodunit sarcástico que no solo funciona como réplica trotona de las intrigas de clase alta de Agatha Christie, sino como una crítica a esa misma ambientación de lujo y ostentación. Con un plantel de actores tan a la altura de las circunstancias cabe esperar, ha convertido a Ana de Armas en estrella absoluta y ha seguido demostrando que Daniel Craig tiene una vis cómica a explotar con urgencia.

Estreno el 3 de abril

'Amar, beber y cantar' (1/04)

'La Espera' (1/04)

'Felices Sueños' (1/04)

'La carga' (1/04)

'La chica dormida' (1/04)

'Jesus' (1/04)

'Knife + Heart' (1/04)

'Seberg: Más allá del cine' (1/04)

'Un minuto de gloria' (1/04)

'Las buenas intenciones' (3/01)

'Puñales por la espalda' (3/01)

'Navidad sangrienta' (3/01)

'Curiosa' (3/01)

'Neuroworld' (3/01)

'Invasor' (6/01)

'Parabellum' (6/01)

'Cocote' (6/01)

'La suite nupcial' (6/01)

'The Science of Fictions' (6/01)

'Pure' (7/01)

'Culpa' (7/01)

'The Ghoul' (8/01)

'Fuga de Pretoria' (8/01)

'Enamorado de mi mujer' (10/01)

'El reflejo de Sibyl' (14/01)

'Gosford Park' (14/01)

'Neighbors' (16/01)

'Surbiles' (20/01)

'Ema' (21/01)

'You go to my head' (24/01)

'Los niños del mar' (24/01)

'La verdad' (25/01)