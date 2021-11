Todas las novedades que Disney+ ha presentado en el 'Disney+ Day 2021'

Una auténtica avalancha de novedades, secuelas, reboots y nuevas producciones para lo que queda de 2021 y todo 2022. Títulos esperadísimos, primeras imágenes y trailers y unas cuantas sorpresas que te iremos desgranando según vayan siendo anunciadas. Acompáñanos en el día grande de Disney+.

The Ice Age Adventures of Buck Wild

❄️ @IceAge is back, and it’s coming to #DisneyPlus! Get ready for a wild prehistoric adventure! Check out the teaser trailer for The Ice Age Adventures of Buck Wild, streaming January 28. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/KKGe0EUQTP — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

Nueva película de la franquicia prehistórica, ahora adentrándose en terreno jurásico con algunos de los personajes secundarios popularizados por las película. Estreno el 28 de enero.

Baymax!

A big hero will rise ●—● Baymax!, an Original Series, is streaming Summer 2022 on #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/S3ZDUQ6mu1 — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

El protagonista de 'Big Hero 6', en una serie propia donde se sacará partido al especialísimo sentido del humor de la película con peripecias más cotidianas para este inopinado héroe rollizo y sintético. Verano de 2022.

Cheaper by the dozen

Una nueva película de la comedia doméstica de familia numerosa 'Doce en casa', quién sabe si otra vez con Steve Martin a bordo. Para marzo de 2022.

Disenchanted

Secuela de la película que hace casi quince años desató la fiebre por los remakes en imagen real del estilo clásico de Disney. Vuelven Amy Adams y Patrick Dempsey, y para celebrarlo, Disney+ sube hoy a su plataforma la primera entrega, 'Encantada: La historia de Giselle'. Otoño de 2022.

El diario de Greg

Una estética muy peculiar (y nada Disney) para la popular serie de desventuras adolescentes de Jeff Kinney. Llega a la plataforma ya mismo, el próximo 3 de diciembre. Le seguirá una secuela, 'Rodrick Rules'.

The Beatles - Get Back

Nuevo clip del esperadísimo documental de Peter Jackson sobre The Beatles. Incluirá clips inéditos de la banda restaurados hasta un extremo nunca visto, y se estrenará en tres partes a partir del 25 de noviembre.

Chip'n Dale: Rescue Rangers

No es un reboot, sino un regreso. Treinta años después, vuelven Chip y Chop, los Rescatadores, con las voces de Adam Samberg y John Mulaney. No está claro si será en formato imagen real o animado, pero lo descubriremos en primavera de 2022.

Better Nate than Never

Otra película de orientación familiar con estrellas como Lisa Kudrow ('Friends') a bordo, y que cuenta cómo un joven de 13 años quiere ser una estrella de Broadway, pero tiene que bregar con la frustración de no poder conseguir un papel ni siquiera en una obra de teatro en la escuela. Pero sin el permiso de sus padres acudirá al casting de... 'Lilo and Stitch: The Musical'. Primavera de 2022.

Hocus Pocus 2

Primera imagen de la secuela de 'El retorno de las brujas', la espléndida comedia de magia negra de 1993 cuyo reparto encabezado por Bette Midler y Sarah Jessica Parker vuelve al completo. Llegará a tiempo para Halloween, en otoño de 2022.

Pinocchio

¡Robert Zemeckis ha vuelto a hacerlo! El imbatible Tom Hanks encabeza un reparto de estrellas para un remake en imagen real (o CGI, nunca se sabe con Zemeckis) del clásico animado, en el que también andan Cynthia Erivo, Luke Evans y las voces de Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key y Lorraine Bracco. Otoño de 2022.

Documentales con estrellas (y sin ellas)

How can we live longer and stronger? Push the boundaries of human potential in #LimitlessWithChrisHemsworth, an Original Series from @NatGeo, streaming in 2022 only on #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/CkUq8qOeA1 — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

Disney saca pecho con las posibilidades de los documentales de naturaleza y unos cuantos títulos en los que a menudo figuran estrellas de Hollywood como cicerones: 'Limitless' con Chris Hemsworth (2022), 'Welcome to Earth' con Will Smith (8 de diciembre de 2021) o 'America the Beautiful' (2022) son algunos de ellos.

Sneakerella

Cenicienta, pero con bambas. Una actualización en clave juvenil y sin zapatos de cristal del clásico cuento de hadas. Dirige Elizabeth Allen Rosenbaum, curtida en series como 'Empire' y llegará el 18 de febrero.

The Proud Family: Louder and Prouder

Secuela en formato serie de la semidesconocida (fuera de Estados Unidos, se entiende) película de animación 'Los Proud', acerca del día a día de una familia afroamericana. Arrancará el mes de febrero de 2022.

The Spiderwick Chronicles

Quizás recuerdes 'Las crónicas de Spiderwick', una película de fantasía de 2008 basada en una serie de libros juveniles de éxito sobre tres hermanos perdidos en un mundo fantástico y que ahí se quedó pese a su ambición. Aún sin fecha, parece que Disney+ va a intentarlo de nuevo en una serie de imagen real.

Willow

Forget what you know, or think you know, and meet the young(er) cast of Willow. The Original Series is streaming in 2022 on #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/iUW7WpLd59 — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

Aún no hay imágenes de la nueva versión del clásico de la fantasía de los ochenta, pero sí un estupendo vídeo en el que Warwick Davis, el protagonista de la película original, habla con sus mucho más jóvenes compañeros de reparto. Alguno de los cuales no había nacido cuando se estrenó la película de Ron Howard ("el de 'Arrested Development'). Sí, somos así de viejos.

Under the Helmet - The Legacy of Boba Fett

You know his name. Revisit his story. Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett, an Original Documentary Special, is now streaming on #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/TJzMeRNKCp — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

Y vamos calentando para el estreno de 'El libro de Boba Fett' en los últimos compases del año. Este documental revisa cómo un personaje secundario se convirtió en una figura de culto para los fans de 'Star Wars', cómo se resiste a morir y cómo su sombra se proyecta hasta uno de los últimos éxitos de la franquicia, la estupenda 'The Mandalorian'. Ya en Disney+

Obi-Wan Kenobi

Disney adelanta uno de los estrenos más esperados de la franquicia 'Star Wars' con algunas imágenes inéditas de 'Obi Wan Kenobi', en un clip de apenas un minuto que se puede ver en la plataforma. En él, algunos responsables de la serie hablan del regreso de Ewan McGregor como el mítico maestro jedi y, cómo no, de Hayden Christensen como Darth Vader.





