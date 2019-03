StarzPlay es el nuevo servicio VOD con series originales y estrenos exclusivos que llega a España con Orange TV

StarzPlay es el nuevo servicio VoD (video on demand) que llega a España. Se trata de un canal de televisión premium estadounidense que cuenta con acceso a series exclusivas, producción propia y un catálogo con películas de la productora Lionsgate y otros estudios de Hollywood.

A partir del 28 de marzo, los usuarios de Orange TV podrán acceder a las series originales y el contenido de Starz en España. El servicio promete que tendremos acceso casi simultáneo al primer pase en Estados Unidos, lo que significa que series que hasta la fecha solo estaban disponibles en los EEUU ahora también se podrán acceder en España casi al mismo tiempo.

Orange TV busca diferenciarse con el contenido propio de StarzPlay

La suscripción a StarzPlay estará disponible para todos los clientes de OrangeTV que ya tengan contratado el paquete de cine y series, el fútbol o la Champions. El coste de la suscripción por si sola es de 4,99 euros al mes, aunque hasta el 30 de abril el servicio se ofrecerá de forma gratuita como promoción de lanzamiento.

Para ver el contenido de StarzPlay necesitaremos un descodificador de Orange TV, aunque también estará disponible a través de los mismos canales donde actualmente se puede ver Orange TV, es decir: smart TVs, Android TV, Chromecast, ordenadores y próximamente en tablets y smartphones.

StarzPlay promete acceso a un amplio catálogo, que contará desde el inicio con series originales de la firma, con temporadas completas y más de 120 horas de contenido cada año. Entre los títulos disponibles, se incluyen 'Now Apocalypse', 'The White Princess', 'Power', 'The Girlfriend Experience' y 'Vida'. Además de aquellas series que se vayan incluyendo en el catálogo original de los EEUU, que se estrenarán de forma simultánea en España.

Este servicio VOD también ha sido uno de los elegidos por Apple para funcionar junto al nuevo Apple TV Channels.

Previamente Orange TV se ha aliado con otras plataformas como los canales de deporte Fast&FundBox HD, Fight Sport, los programas Ubeat y Havoc y acceso a otras plataformas VOD como FlixOlé, Rakuten TV y Netflix, con los que Starz convivirá.

La llegada a España de Starz significa que habrá series que se quedarán ellos en exclusiva, previsiblemente aquellas producidas por Starz. Lo que implicaría que habrá un catálogo más reducido para el resto.

