SkyShowtime nació con la intención de traer a Europa lo que Paramount+ y Peacock ya estaban ofreciendo por vías separadas en otros países. Cuatro años después, Skydance tiene HBO Max, Comcast prepara la escisión de NBCUniversal y Sky, y la plataforma que los unía ya no le sirve a ninguno. La plataforma que los unía ha dejado de tener sentido, y por eso SkyShowtime desaparecerá en 2027.

Fecha de caducidad. El consejo de SkyShowtime ha comunicado a la plantilla que sus accionistas, Comcast y Skydance, cerrarán el servicio a finales de 2027 por ser "el camino más adecuado". Hasta entonces seguirá funcionando con normalidad en sus 22 mercados europeos, entre ellos España, donde llegó el 28 de febrero de 2023. Monty Sarhan deja el cargo de consejero delegado tras cuatro años y el director financiero, Mark Neil, pilotará el cierre como director general interino.

Pérdidas en serie El consejo alega que las grandes plataformas globales no dejan de crecer y de gastar en contenido, tecnología y deporte, y que a un actor regional le cuesta escalar todo lo necesario. Las cuentas de la plataforma lo confirman: 275,1 millones de euros de ingresos en 2024 y 543,7 millones de pérdida operativa, tras perder casi 562 millones en 2023. Los suscriptores son otra incógnita, porque la empresa nunca ha publicado cifras: había estudios que calculaban en torno a 6,2 millones a finales de 2024, y otros posteriores hablan de casi 10 millones.

Socios en retirada. La plataforma se planteó en 2021 como una alianza al 50% entre Comcast y la que entonces era ViacomCBS para estrenar en Europa Peacock y Paramount+ sin lanzar dos apps diferenciadas. En septiembre de este año los socios abrieron una revisión estratégica que ya contemplaba el cierre. Desde entonces, Skydance completó la compra de Warner Bros. Discovery el pasado 6 de octubre y suma unos 203 millones de suscriptores entre HBO Max y Paramount+. Deadline ya había advertido de que controlar HBO Max, presente en 21 de los 22 mercados de SkyShowtime, chocaba con el pacto de la alianza.

Cada uno por su lado. Para lograr el visto bueno europeo, Skydance se comprometió a salir de UIP, la distribuidora de cine que compartía con Universal. Comcast, mientras, prepara la escisión de NBCUniversal y Sky en una compañía cotizada para mediados de 2027 y que heredará su mitad de SkyShowtime. La compra de Warner por parte de Paramount, en definitiva, ha hecho que SkyShowtime sea directamente redundante. El suscriptor español no notará nada de momento: el servicio sigue operando con normalidad y no hay fecha para el apagado en cada país.

Dónde van las series. El gran reclamo de la plataforma ha sido el universo de Taylor Sheridan. Sarhan admitía en 2025 que 'Yellowstone' era el principal motor de altas desde el lanzamiento, y en su catálogo están también ‘Landman’, ‘Tulsa King’ y la franquicia ‘Star Trek’. A su lado conviven series de Sky y Peacock como ‘The Day of the Jackal’, que pertenecen al otro socio. Nadie ha anunciado adónde irán, pero hay cierto aterrizaje natural en HBO Max. David Ellison ya ha avisado de que, con HBO Max y Paramount+ en cartera, "a largo plazo, el plan es básicamente juntarlas", tras una fase en la que funcionarán por separado y se venderán en paquetes.

¿Y Peacock? La plataforma de NBCUniversal nunca ha tenido presencia independiente en Europa. La consultora 3Vision ya planteó en octubre que cada socio recuperaría su catálogo para licenciarlo por su cuenta, y que Comcast no tiene motivos para meter el de NBCUniversal en una plataforma de Skydance. Operadores como Movistar Plus+, que integró SkyShowtime en su catálogo en 2024, serían candidatos evidentes. Taylor Sheridan, por cierto, ha firmado con NBCUniversal un contrato que arranca en 2029, cuando expire su contrato con Paramount, y que le permite conservar ‘Yellowstone’ y sus derivados. Sus próximas series las escribirá, en fin, para el socio de SkyShowtime que se queda sin plataforma en Europa. Las lindezas propias del streaming y la desaparición del formato físico.

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