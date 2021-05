Siete dudas que nos deja la compra de Metro Goldwyn Mayer por parte de Amazon

La compra de Metro Goldwyn Mayer por parte de Amazon ha sido uno de los movimientos en las plataformas de streaming más espectaculares de los últimos tiempos, comparable solo quizás a la compra de Fox por parte de Disney. En este caso las implicaciones son aún más simbólicas, debido al choque que supone una compañía completamente tecnológica y digital y una productora histórica del Hollywood clásico.

La compra, sin embargo, nos deja unas cuantas preguntas y dudas acerca de cómo cuajará a nivel práctico esta compra. Son siete preguntas, no todas ellas con respuesta de momento, que nos hacemos ahora que MGM forma parte de Amazon.

¿Cómo de grande es el catálogo de MGM?

Mucho. Según Los Angeles Times, en 1997 suponía más de la mitad de las películas producidas por grandes estudios en Hollywood desde 1948.

-¿Por qué no podremos ver 'El mago de Oz', 'Lo que el viento se llevó' y otros clásicos anteriores a 1986?

Porque actualmente no pertenecen a MGM. En 1986, el magnate Ted Turner hizo una serie de tratos que llevaron a su compañía Turner Broadcasting a comprar todas las películas de la compañía previas a esa fecha, construyendo así el impresionante catálogo de Turner Classic Movies. Hoy, esas películas son propiedad de WarnerMedia, y de hecho, en Estados Unidos, películas como estas pueden verse en HBO Max.

-¿Entonces el trato no incluye películas previas a esa fecha?

Sí: Kirk Kerkorian, el último dueño de MGM, compró y vendió las propiedades del estudio tres veces en 35 años. Eso incluyó la adquisición de United Artists en 1981, propiedad que no formaba parte del trato que hizo Turner. De ahí proceden las películas anteriores a 1986 que se lleva Amazon y la codiciada saga de James Bond. Otros catálogos que han ido engordando el catálogo de MGM gracias a las transacciones de Kerkorian son Orion Pictures o Polygram.

-¿Quién tiene los derechos de las películas ahora mismo en España?

Filmin. Tienen un canal dedicado a la productora lleno de clásicos remasterizados y por lo que dice en Twitter uno de los fundadores de la plataforma, Jaume Ripoll, seguirán manteniendo los derechos por el momento.

-¿Qué pasa con Epix, la plataforma de streaming de MGM?

No se sabe. Tampoco se sabe si series de MGM que actualmente están en poder de la competencia de Amazon Prime Video ('The Handmaid's Tale' en Hulu -y en España en HBO-, 'Vikingos' en Netflix, etc.) seguirán ahí o, al estilo de lo que Disney ha ido haciendo con las películas Marvel desperdigadas por otras plataformas, irán volviendo según venzan los derechos de explotación.

-¿Por qué ha costado tanto dinero?

No hay una respuesta clara, sobre todo teniendo en cuenta que apenas hace una década las finanzas de la compañía eran desastrosas. Pero el CEO Gary Barber ha revalorizado en los últimos años el valor de la compañía, con producciones como 'Skyfall', la película de Bond más taquillera de la historia, o la producción de series como 'The Handmaid's Tale'. Sin duda es la franquicia de 007 la que sostiene buena parte del valor que ha pagado Bezos.

-¿Subirá el precio de Amazon Prime en el futuro debido a esta adquisición?

Obviamente, no podemos saberlo, pero cabe pensar que no. Hay que tener en cuenta que Amazon Prime Video es un extra que viene incluido en el precio de Prime, que es el auténtico negocio de Amazon. La pandemia le ha sentado estupendamente a las finanzas de Amazon y posiblemente Bezos ha calculado que este marasmo de contenido adicional para Prime Video acabará compensando a la larga como extra para clientes de Prime. La competitividad extrema que hay ahora mismo entre las plataformas de streaming, además, les obliga a hacer un esfuerzo extra en ese sentido.