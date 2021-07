Pokémon tendrá serie 'live-action': el bombazo que prepara Netflix para los fans del anime, según Variety

El próximo anime que prepara Netflix no es uno cualquiera. Será de Pokémon, una de las franquicias más populares de todos los tiempos, desde series animadas hasta videojuegos, pasando por películas como 'Detective Pikachu', que generó más de 430 millones de dólares.

Así lo ha conocido Variety, quien ha obtenido la confirmación del desarrollo de esta nueva serie a través de fuentes propias. Al contrario que las series de dibujos originales, este nuevo proyecto será una serie 'live-action', con un estilo realista y no de dibujo animado. El argumento por el momento se desconoce y tampoco se han confirmado qué pokémons aparecerán, pero sí se conoce al responsable.

El productor de 'Lucifer' será el responsable

Para el nuevo proyecto se contará con Joe Henderson, según informa Variety. El productor y co-showrunner de la serie 'Lucifer', también exclusiva de Netflix, será el responsable de escribir y ser el productor ejecutivo de la serie de Pokémon. No será el único proyecto en el que se ocupe, ya que recientemente se dio a conocer que también está desarrollando una serie del comic 'Shadecraft'.

Se habla de una serie 'live-action', con una estética similar a la de la película 'Detective Pikachu'. Hasta la fecha Netflix contaba con diferentes series animadas de la franquicia de 'The Pokemon Company', pero ninguna con la ambición que se espera de esta nueva serie 'live-action'.

Por el momento Netflix no ha confirmado este desarrollo, pero encaja perfectamente en el impulso que está dando la plataforma de streaming al mundo del anime y al de los videojuegos. Tras el lanzamiento de la serie de 'The Witcher', Netflix tiene los derechos de franquicias de juegos como 'Splinter Cell' o 'PUBG', así como de animes clásicos para crear series 'live action' de 'One Piece' o 'Cowboy Bebop'.

