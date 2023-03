La segunda temporada de 'Juego de Tronos: La Casa del Dragón' será más breve, pero las razones no son económicas

En una información exclusiva de Deadline, HBO ha desvelado cuántos episodios tendrá la segunda temporada de 'Juego de Tronos: La Casa del Dragón'. Contará con ocho capítulos, dos por debajo de los diez que tuvo el primer año de la serie, y hay dos previsiones adicionales: que la serie se estrene el verano de 2024 y que la tercera temporada reciba luz verde en breve.

Según el medio, el plan inicial era que la segunda temporada del éxito de HBO basado en las novelas de George R.R. Martin tuviera diez episodios como su precedente, pero sucesivas reescrituras de guión aconsejaron recortar la duración de este segundo año. Sin duda, una decisión que beneficiará al ritmo y la intensidad de estas nuevas desventuras de la Casa Targaryen.

Esta decisión contradice parcialmente lo que George R.R. Martin dijo en otoño del año pasado en su blog, acerca cómo de los 13 episodios que tenían las series en tiempos de 'Los Soprano' se había pasado a 10, lo que le parecía perfecto por temporada para contar la historia que querían contar. Con todo, está igualado con su gran rival, 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' en Prime Video, también de ocho episodios por temporada.

'La Casa del Dragón' se ha convertido en una de las series más exitosas de HBO de todos los últimos tiempos, con un récord absoluto en la historia de la plataforma: 9,986 millones de espectadores a través de su estreno en televisión y los visionados en HBO Max durante la noche del domingo, es decir, antes de su estreno internacional. Unas cifras muy superiores a las de 'The Last of Us', que aunque también fueron muy notables, se quedaron en la mitad: 4'7 millones de espectadores en Estados Unidos.