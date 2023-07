Se confirma por qué Spotify necesita subir precios: cada vez ingresa menos por usuario

Spotify ha decidido subir por primera vez el precio del Premium. Ahora, un día después, se han publicado sus últimos resultados financieros. Y han despejado todas las dudas. El gigante del streaming musical necesita dar un vuelco a su modelo de negocio. Una empresa que va bien y de hecho está superando las expectativas, pero sigue siendo una máquina de perder dinero.

220 millones de suscriptores. Se dice pronto, pero Spotify ya tiene 220 millones de personas que pagan por sus servicios. En total, en el mes de junio tienen unos 551 millones de usuarios en todo el mundo. Son cifras muy buenas.

En un año, Spotify ha crecido un 17% en número de suscriptores y un 27% en usuarios. El año pasado tenían 32 millones de suscriptores menos. Según los analistas, se esperaba que Spotify estuviera alrededor de los 216 millones de suscriptores y unos 526 millones de usuarios, por lo que estos últimos resultados son bastante positivos.

Más oyentes, pero menos dinero por cada uno. Cada vez más gente confía en Spotify. El caso es que la compañía cada vez ingresa menos por usuario. Se ha pasado de 4,32 euros por usuario a unos 4,27 euros por usuario. Una caída del 6% de un año para otro. En vez de hacer crecer esta cifra, en Spotify ha disminuido.

