Un realismo apabullante es la gran baza de esta serie, uno de los primeros éxitos de ciencia ficción del año

Ha llegado algo de tapadillo, pero no ha tardado en llamar la atención de los aficionados gracias a su interesante realismo, que deja de lado el espectáculo para centrarse en una historia de tintes ecologistas que tenemos (o podríamos tener) a la vuelta de la esquina. Se trata de 'El quinto día', que puedes ver en Movistar Plus+ y que está basada en el libro de Frank Schätzing de 2004.

En seis episodios que se irán estrenando cada lunes en la plataforma, la serie cuenta el nacimiento de un misterioso organismo en los océanos del planeta, y su tendencia a atacar a los humanos a través de tácticas nunca vistas: los gusanos de hielo abisales provocan explosiones que dañan barcos, las ballenas dejan de ser colosos pacíficos y algunos alimentos marinos desarrollan toxicidad. Una auténtica rebelión de la naturaleza comandada por un organismo hostil y nunca visto.

Según afirman los creadores de la serie, para realizarla contaron con la asesoría de un biólogo marino, que les orientó para que rodaran un producto lo más verosímil posible. Este es el que resaltó, primero, que "alrededor de un millón de especies animales desconocidas todavía viven en los océanos" y segundo, que "no hay habitante del océano que no quiera echar a la humanidad del planeta".

Cambiando la acción por una tensa atmósfera de suspense, 'El quinto día' se suma así a la tendencia (de la que también es partícipe 'The Last of Us' con su Ophiocordyceps unilateralis) de relatos apocalípticos fundamentados en hechos científicos. De momento no es el caso, aunque la aceptación que tienen este tipo de series (el estreno de 'El quinto día' en la ZDF alemana tuvo una audiencia de casi siete millones de espectadores) demuestra que hay un interés muy notable del público en creerse el fin del mundo.

