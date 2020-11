Rakuten Viki: la nueva plataforma para ver cine asiático abre gratis buena parte de su catálogo

Después de unos meses viendo cómo iban naciendo a nuestro alrededor una plataforma de streaming detrás de otra, ha llegado el momento de la especialización. Propuestas como Planet Horror en España o FlixOlé han dejado claro que el siguiente paso es acudir a un público que busca un tipo específico de cine. Hace unas semanas, iQiyi se dejaba ver en nuestras pantallas: una plataforma de cine chino perfectamente accesible desde España.

Ahora sigue sus pasos Rakuten Viki, una plataforma asociada al gigante japonés Rakuten TV, que hace aproximadamente un año pasó a ofrecer parte de su contenido de forma gratuita. Ahora sigue sus pasos con esta Viki que brinda casi todos sus contenidos de forma gratuita y con publicidad, al estilo de la también recién llegada a nuestras pantallas Pluto TV. Ni siquiera es obligatorio registrarse, aunque si lo haces podrás continuar tus visionados en el punto en el que lo dejaste y podrás interactuar con la comunidad, aconsejando y recibiendo consejos sobre series y ayudando a la traducción de los capítulos.

Del mismo modo que sucede con su hermana mayor, Rakuten TV, parte de su contenido es premium. Aquí ese pase se llama VikiPass Standard y cuesta 4,99 dólares mensuales, aunque a diferencia de la Rakuten TV principal, el grueso del catálogo es gratuito en Viki. La plataforma lleva desde 2010 ofreciendo entretenimiento asiático, y nació como un proyecto de estudiantes occidentales de idiomas que querían hacer accesibles programas de países del este.

En sus primeros pasos, y navegando en una clara alegalidad en términos de derechos de explotación, la propia comunidad de fans de la plataforma hacía subtítulos para sus muchos programas, llegando a atesorar más de 160 idiomas distintos en su catálogo. En 2013, Rakuten compró la plataforma por 200 millones de dólares, y ahora la está llevando a todos los países en los que ya ha entrado la plataforma madre.

¿Qué hay en Rakuten Viki?

Rakuten Viki ofrece un catálogo de decenas de producciones asiáticas, principalmente provenientes de Corea, China, Taiwán y Japón. Para el profano en el cine y las series más comerciales de Asia (que tienen enfoques y acabados a menudo muy distintos de lo que solemos ver en festivales o distribuidas por compañías independientes) esta retahíla de series con actores y argumentos estrafalarios puede ser agobiante. Pero son producciones de consumo sencillo y rápido.

La sección 'Collections' permite el acceso a colecciones de películas y series seleccionadas por el equipo de Viki o por los fans de la plataforma. Hay, por ejemplo, producciones recomendadas "Si te gustó 'Parásitos'", como la serie coreana 'Kill It'. O la sección de películas de época 'Once Upon a Time' donde está la serie de acción romántica 'Seis dragones voladores'. Hay para todos los gustos, aunque abundan los dramas románticos y las series de orientación juvenil.

Entre los problemas de Viki está que no todas las películas gratuitas están dosponibles en nuestra zona, debido en muchos casos a conflictos con distribuidoras, así que algunos de los títulos más conocidos quedan fuera de nuestro alcance. Del mismo modo, buena parte de las traducciones de la web están automatizadas, así que te encontrarás con sinopsis en inglés o títulos en un español incomprensible. El problema, sin embargo, no es tan grave como en iQiyi, donde subtítulos, sinopsis y títulos carecían de supervisión por parte de traductores humanos.

En resumen, Rakuten Viki es una plataforma muy de nicho, con abundantes ausencias (no hay anime, ni cine más allá del más puramente comercial), pero perfecta para introducirse en el lado más comercial del audiovisual de Corea del Sur, China y Japón. Una buena ocasión para despejarse de producciones occidentales y tantear plataformas de streaming algo más exóticas de lo habitual.