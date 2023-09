Netflix no ha confirmado la segunda temporada de 'One Piece', pero sus productores ya saben cuántas quieren hacer: 12

El live action de ‘One Piece’ ha sido todo un éxito. Adaptar un manganime como la obra de Eiichiro Oda no es tarea fácil y Netflix ha conseguido dar en el clavo. Cierto es que tener al creador de la saga vigilando todo ayuda y que, evidentemente, la serie se toma ciertas licencias a la hora de contar la historia para darle a los ocho episodios el empaque que ‘One Piece’ le da en diez tomos, pero sea como fuere, la serie ha funcionado. Sin embargo, su futuro está en el aire y hay dos partes. Por un lado, los productores, dispuestos a hacer 12 temporadas. Por otro lado, Netflix, que aun no ha renovado por una segunda.

Los productores, dispuestos a seguir adelante. Según han confirmado Marty Adelstein y Becky Clements, productores ejecutivos de la serie, en una entrevista con Deadline, tienen esperanzas de hacer hasta 12 temporadas. “Hay mucho material”, afirma Adelstein, a lo que Clements añade que en el caso de hacer solo seis temporadas, “probablemente solo utilizaríamos la mitad de los capítulos del manga”. Y eso, hablando de ‘One Piece’, no es moco de pavo.

1.075 capítulos y contando (y contando). Para los que hayan descubierto ‘One Piece’ gracias al live action, hay algo que merece la pena saber. ‘One Piece’ se divide en arcos que, a su vez, se agrupan en sagas. Lo que hemos visto en el live action de Netflix no es ni la primera saga completa, la del East Blue. Hemos visto los cinco primeros arcos (Romance Dawn, Orange Town, Villa Syrup, Baratie y Arlong Park) y (SPOILER EN LAS SIGUIENTES LÍNEAS) el cliffhanger del final, que nos muestra a Smoker, nos introduce la llegada a Loguetown.

Lo que hemos visto en los ocho episodios de Nettlix son los 95 primeros capítulos del manga y los 53 primeros episodios del anime. Y eso que East Blue no es, precisamente, una saga de las más largas. Y ahí hay un reto.

¿Cómo adaptar esto? Pues no es tarea fácil, ni mucho menos. Netflix ha tenido que comprimir una enorme cantidad de capítulos en ocho entregas que tienen que contar muchas historias. De ahí que haya ciertas revelaciones (que Garp es el abuelo de Luffy) que en el manga se revelan a partir del capítulo 303. En cualquier caso, la idea de fondo es que es una tarea titánica comprimir 131 episodios en una temporada de ocho. Por cierto, esos 131 episodios son, desde mi punto de vista, de los mejores que tiene One Piece. 3D 2Y, para que los ya iniciados sepan de qué arco estamos hablando.

Temporada por saga, una tarea complicada. Actualmente, ‘One Piece’ tiene nueve sagas y el último arco de la última saga no está acabado. No solo eso, sino que One Piece tiene cerca de 1.080 episodios y el último arco empezó en el 890. Nos podemos hacer una idea de cómo está el panorama. Solo el último arco (que no saga, arco, y sin estar acabado) tiene prácticamente los mismos episodios (185 y contando) que las tres primeras sagas completas (206). Salvo que se comprima demasiado, no parece factible hacer una temporada por saga, sobre todo con la carga de lore que tienen los últimos arcos. De hecho, los propios productores han asumido el compromiso de no eliminar cosas importantes. En palabras de Clements:

"Lo único que diría es que todos estamos de acuerdo en las partes del manga que no se pueden eliminar, y ese es nuestro principio rector: las historias que conocemos y los personajes que sabemos que son importantes para los fans."

Contenido hay de sobra. Ahora mueve Netflix. Visto lo visto, se puede decir sin miedo a errar que contenido hay para hacer varias temporadas. 12, o más, dependiendo de cómo se corten las sagas en cada temporada. La cosa es que Netflix todavía no ha renovado ‘One Piece’ por una segunda temporada. El live action de ‘One Piece’ acumula 37,8 millones de visionados desde su estreno el 31 de agosto, que no es una mala cifra en absoluto. Sin embargo, Netflix revisa meticulosamente las cifras de sus contenidos, algo que tiene sentido sobre todo si tenemos en cuenta que, aparentemente, cada episodio del live action ha tenido un presupuesto de 17-18 millones de dólares. Hay historias que contar, 'One Piece' es una saga que merece mucho la pena, pero de momento está en el aire.

Y hay otro tema. Y es que sí, es posible que los aficionados a 'One Piece' queramos 12 o 20 temporadas del live action, las que nos echen, pero el tiempo juega en contra. El manga de 'One Piece' lleva desde 1997 publicándose, pero a efectos de la aventura, Luffy y sus Nakama llevan... dos años y 11 meses, contando el Time Skip. El tiempo "no pasa" por ellos porque son bueno, dibujos, pero cuando hablamos de un live action con actores reales, desgraciadamente, sí.

Luffy tiene 17 años cuando se echa a la mar. Zoro, 19 años. Nami, 18 años. Usopp, 17 años y Sanji, 19 años. Sin embargo, sus encarnaciones son mayores y lo serán más conforme avance la trama. Iñaki Godoy (Luffy) tiene 20 años, Taz Skylar (Sanji) tiene 27 años, Mackenyu Maeda (Zoro) tiene 26 años, Jacob Gibson (Usopp) tiene 27 años y Emily Rudd (Nami) tiene 30 años.

Según Adelestein, productor de la serie, la temporada 2 de One Piece, de aprobarse y tener luz verde, podría estrenarse "en algún momento entre un año y 18 meses". La Banda del Sombrero de Paja seguirá igual en el anime y en el manga, como Nobita en 'Doraemon', que tiene 10-11 años desde 2005, pero con los actores del live action será otro cantar muy diferente cuando lleguemos, si es que se llega, a la sexta o séptima temporada.

Y por cierto, Oda dijo en julio de 2022 que 'One Piece' acabaría en tres años, así que nos queda manganime para rato.

