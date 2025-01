'El problema de los tres cuerpos' costó mucho más de lo que se dijo: por eso Netflix remoloneó tanto antes de renovarla

En su momento, se especuló mucho sobre 'El problema de los tres cuerpos', la serie que adaptaba el clásico moderno de la ciencia ficción china de Liu Cixin y que tuvo un resultado de audiencias agridulce, lo que puso incluso en duda su continuidad. Ahora Netflix hace públicas las cifras del coste de la serie para callar bocas: es una apuesta en la que confía ciegamente.

Un 45% más. Medios como The New York Times, Los Angeles Times o The Hollywood Reporter calcularon en su momento un coste aproximado de 20 millones de dólares por episodio, igualando las cifras de éxitos como 'Stranger Things'. En realidad, cuenta Forbes según declaraciones de Netflix, cada episodio estaba en torno a 29,1 millones, un 45,7% más de lo estimado. Eso hace que la serie en total haya costado 233,1 millones de dólares, incluso más de lo que puede costar un blockbuster de Marvel.

Cambios necesarios. Los datos de audiencia de 'El problema de los tres cuerpos' no fueron tan espectaculares como posiblemente esperaba Netflix, que reorientó la inadaptable novela original hacia una historia coral, de tramas entrecruzadas en distintas épocas de forma más sólida y laberíntica que en el libro de Liu Cixin, donde los pilares del argumento se unían de un modo más vago. Un claro giro hacia series corales como 'Juego de tronos', cuyo equivalente Netflix busca sin descanso preveyendo el final inevitable de 'Stranger Things'.

Éxito limitado. Sin embargo, las cifras no fueron tan espectaculares como a Netflix le hubiera gustado. Aparte de la recepción contraria en China, que podía haber sido prevista, su reescritura para hacerla más asequible para mercados internacionales (trama centralizada en Londres, reparto multirracial) no cuajó , y solo llegó al puesto 2 del ranking de lo más visto en habla no inglesa en su primera semana, con 81.700.000 horas vistas y 11 millones de visualizaciones. Casi un año después de su estreno, la serie no ha entrado en el Top 10 global series en esa categoría, quedando por debajo de producciones como 'La Palma', 'Berlín', 'Lupin' o, por supuesto, 'La Casa de Papel' y 'El juego del calamar'.

Siempre adelante. El reciente anuncio de Netflix del auténtico presupuesto de su serie podría obedecer a un querer devolverla a la conversacioón antes del anuncio definitivo de la fecha de su segunda temporada, que adaptará 'El bosque oscuro', segundo volumen de la trilogía de Liu Cixin. Netflix ha llevado una trayectoria un poco errática con los anuncios de las nuevas temporadas de esta serie: primero habló de "episodios adicionales", lo que hacía pensar que la plataforma no quería dejar la historia colgada. Luego anunció que, finalmente, contaría la historia completa en dos temporadas más.

La maldición de las series de Netflix. De este modo, Netflix hace todo lo posible por esquivar con esta serie, sin duda su proyecto más ambicioso en años, otra cancelación repentina. De un tiempo a esta parte, parece que la plataforma está moderando el número de series canceladas después de solo una o dos temporadas (aunque ha habido casos como 'KAOS', 'Aquellos maravillosos 90', 'Los detectives difuntos', 'Ratched', 'Sombra y hueso' o 'Agencia Lockwood', entre las más recientes). Con ésta parece que ha decidido que, igual que pasó con '1899', una interrupción brusca y sin cerrar el final es igual a eliminar por completo la serie de su catálogo, e impide que nuevas temporadas reenganchen a los espectadores a las anteriores, como ha sucedido rercientemente con 'El juego del calamar'. Ya solo queda encontrar el equilibrio entre gasto y beneficio.

