Una serie noruega se inspira en Netflix en la catástrofe que conmocionó España hace años y no hay quien la mueva de lo más visto

En 2021 el volcán Cumbre Vieja entraba en erupción durante 85 días ininterrumpidos en La Palma, lo que ocasionó daños nunca antes vistos en la isla, y que en muchos casos no se han superado aún. Sí ha pasado el tiempo suficiente, no obstante, como para que el desastre llegue a la ficción (relativamente, como veremos más abajo). ¿Ha sido a través de una ambiciosa producción de Mediaset, Movistar, Atresmedia o Netflix España? No exactamente: se han encargado los noruegos.

El título de esta miniserie de cuatro episodios que puedes ver en Netflix es 'La Palma' y lleva más de una semana en el Top de lo más visto en la categoría de series de habla no inglesa. Y no solo en España, donde sería perfectamente lógico, sino a nivel global: en todo el mundo lleva 13.100.000 visualizaciones, triplicando al número 2 en el top esta semana, la coreana 'Cuando el teléfono suena'. La Palma ha entrado en el Top 10 de 90 países y ha llegado al número 1 en 23 de ellos.

Este éxito ha llegado de forma inesperada a la plataforma, sobre todo teniendo en cuenta que se han estrenado también en fechas recientes series mucho más ambiciosas como 'Cien años de soledad' o '1992'. De hecho, su origen es muy curioso: la serie se ideó antes de la erupción del Cumbre Vieja. Cuando tuvo lugar el hecho real, el rodaje se paralizó. Después se retomó, pero la serie toma derroteros distintos a lo que sucedió en realidad.

La serie cuenta la historia completamente ficticia de una familia noruega que viaja hasta La Palma en Navidad. La erupción de un volcán y la amenaza de un tsunami convierte la supervivencia en toda una odisea. Por suerte, en los sucesos reales no hubo víctimas mortales (aunque sí innumerables daños materiales), pero la serie, de nuevo, se aparta de los hechos, y veremos cómo la lava y la furia de la naturaleza se cobran abundantes vidas.

