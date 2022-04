Spotify sufre una desaceleración de suscriptores. Su CEO, por si acaso, se pone la venda: "No somos Netflix"

La fatiga de las suscripciones está subiendo de nivel. Netflix ha sido el primer síntoma: la empresa anunció que en el primer trimestre de 2022 perdió suscriptores por primera vez en una década. La reacción no se ha hecho esperar —planes con publicidad, fin a las cuentas compartidas indiscriminadas— pero aquí Netflix no está sola en su reto de mantener a sus suscriptores: en Spotify acaban de anunciar resultados, y no están nada contentos. Ni ellos, ni los inversores de la empresa.

¿Que qué ha pasado? Rusia ha pasado. Spotify ha presentado unos resultados trimestrales con un crecimiento menor de lo esperado en suscriptores de pago. Wall Street esperaba 3 millones más de suscriptores, pero solo han conseguido dos millones. Cuentan con 182 millones de suscriptores de pago en todo el mundo, aunque el total de usuarios (incluyendo los que usan planes gratuitos) es de 422 millones.

La desaceleración se ha visto en parte motivada por la Guerra de Ucrania, que ha provocado una pérdida de cerca de 1,5 millones de suscriptores tras abandonar el mercado ruso. Spotify de hecho afirma que el crecimiento de usuarios fue mayor de lo esperado si se excluye a Rusia.

La desaceleración continuará. Esa crecimiento más lento se prolongará al menos el próximo trimestre. Spotify prevé que llegarán a 187 millones de suscriptores de pago en el segundo trimestre del año, pero en Wall Street esperaban 188,9 millones para ese periodo.

"Cuidado, no somos Netflix". Daniel Ek, fundador y CEO de Spotify, indicaba a los inversores que "creo que un montón de gente nos está agrupando con Netflix. Ya lo he dicho antes, pero lo diré de nuevo: ambas somos empresas de contenidos centradas en las suscripciones, pero ahí es donde terminan las similitudes en mi opinión".

Para Ek Spotify está en el negocio de las licencias de contenido, mientras que en Netflix dedican mucho presupuesto a contenido original y exclusivo. Además, destacó, Netflix tiene una competencia mucho más feroz en el mundo del contenido del vídeo de lo que Spotify lo hace en audio.

Los inversores no parecen creérselo. En Spotify no quieren comparaciones incómodas con Netflix, sobre todo ahora que esta última está pasando por momentos difíciles. Los argumentos de Ek, no obstante, no han parecido convencer a los inversores: las acciones cayeron un notable 12,4% el miércoles, y están en mínimos históricos desde que Spotify es una empresa pública que cotiza en bolsa.