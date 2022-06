Netflix se vuelca con la animación para adultos con avances de series de 'Cyberpunk', 'Skull Island' o Junji Ito

Muy estimulante ha resultado la avalancha de trailers de series de animación que Netflix ha presentado como parte de su Geeked Week y que de momento ya nos ha brindado unas cuantas series y películas. De una adaptación del 'Cyberpunk' de CD Projekt Red a una incursión en la perturbadora mente del mangaka Junji Ito. Estos son algunos de los avances.

'Entergalactic'

Trabajadísima estética que recuerda a los aires medio pictóricos, medio CGI de 'Arcane'. Prevista para otoño, de momento no se sabe nada de su argumento, aunque su aspecto urbano ya resulta cautivador. Viene firmado por Kid Cudi y Kenya Barris (creador de 'Black-ish') y presenta en su trailer un auténtico plantel de estrellas en las voces.

'Cyberpunk - Edgerunners'

El polémico pero visualmente muy inspirador videojuego de CD Projekt Red sigo proporcionando avances de la serie de animación con estética anime que recrea su despiadado mundo futuro. Ultraviolencia, estética anime, ciberimplantes, superpeinados, todo ello en una aventura que se espera para septiembre de 2022.

'Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre'

Aún no hay imágenes en movimiento, pero sí hemos tenido al mangaka especializado en terror mutante y perverso Junji Ito anunciando 'Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre', que adaptará una veintena de sus historias que nunca se han visto en formato animado. Entre las que ha confirmado está uno de sus mangas más conocidos, 'Tomie', así como las perturbadoras 'Souichi' y 'The Hanging Balloons'. Llegará en 2023.

'Kong: Skull Island'

Tan solo una foto de una huella gigante nos ha brindado Netflix acerca de su serie basada en el Monsterverso de Warner. Pero está claro que la producción, junto con la anunciada adaptación de las peripecias de Lara Croft, sigue adelante.