'Napoleón' es la punta del iceberg de la nueva estrategia de Apple: tirar de chequera para conquistar los cines

Apple parece decidida a plantar cara a las grandes de Hollywood. 2023 está siendo un año de anuncios en ese sentido, y 'Napoleón' ha sido el primer y simbólico aviso de que la compañía está dispuesta a tomarse la tarea en serio: nombres de primera fila y un acabado espectacular para la que, después de su primer tráiler, ya se concreta como una de las películas más esperadas del año.

1.000 millones al año. 1.000 millones de dólares anuales es lo que Apple invertirá en películas que desea llevar a cines. La cantidad no es desdeñable, pero ya había hecho apuestas semejantes: solo es un 15% de lo que ya gastaba en total al año en Apple TV+. Se trata de una inversión muy importante que no solo pretende conquistar un espacio en franca decadencia financiera (a los datos de taquilla nos remitimos), sino crear marca para atraer grandes nombres.

A lo grande. Hasta ahora, el trayecto que seguían las películas más notorias de Apple eran el de estreno limitado en salas y luego pasar a Apple TV+ donde se convertían en grandes reclamos para la plataforma. Así sucedió con películas como la prestigiosa 'CODA' (que recaudó menos de dos millones de dólares) o el drama criminal con Tom Holland 'Cherry', que solo duró un par de semanas en cines.

Directo a salas. Pero eso va a cambiar con estrenos tan potentes como la reciente 'Tetris', esta 'Napoleón' de Ridley Scott, 'Killers of the Flower Moon' de Martin Scorsese, el thriller de espías 'Argylle', de Matthew Vaughn ('Kingsman') y una película protagonizada por George Clooney y Brad Pitt de la que se empezó a hablar hace un par de años. Y lo cierto es que visto el tráiler de 'Napoleón', estas nuevas películas parece que aguantarán el pulso con el resto de estrenos en salas: ya no solo son los nombres de Joaquin Phoenix y Ridley Scott, reunidos tras las más de dos décadas que datan desde 'Gladiator', sino también por la espectacularidad y la factura visual que ostenta.

El tema Scorsese. De estas películas, no todas son producciones de Apple, que aún carece del músculo financiero para afrontar proyectos de este tipo en solitario. Por ejemplo, 'Killers of the Flower Moon' es una producción de Apple, pero cuenta con la colaboración de Paramount, que iba a ser su productora original. Según informaba 9to5Mac, Apple compró los derechos de producción y Paramount permanecerá como distribuidora de la película en todo el mundo. De momento, queda fuera del alcance de Apple el llevar la producción a decenas de miles de pantallas y convencer de que la vean a millones de personas.

'CODA', el punto y aparte. Esta nueva estrategia de Apple comenzó a definirse con 'CODA', la historia de la única persona con audición en una familia de sordos, que conquistó a la Academia con Oscars en tres categorías, incluida Mejor Película. Derrotó en su propio terreno a Netflix y su apuesta de ese año, 'El poder del perro', y fue coproducida con las francesas Vendôme Pictures y Pathé Films. Su impacto en Sundance llevó a Apple TV+ a pagar la cifra récord en el ámbito del festival de 25 millones de dólares para su distribución exclusiva.

Diez millones para que te enteres. 'CODA' tiene en su haber otro hito para el cine indie: el festival de Sundance nunca había visto cómo una película estrenada en el festival se acababa llevando el gran premio de los Oscar. Apple ayudó con la campaña para académicos: según 'The Wall Street Journal', la compañía invirtió diez millones de dólares en la promoción, lo que igualaría prácticamente el presupuesto total del film.

El anuncio más caro del mundo. Algunas voces excépticas claman que esta invasión de los cines por parte de Apple tiene algo de cínico. Es una maniobra para llevar a su redil a directores nostálgicos de la experiencia tradicional, como Scorsese, y de paso poner la zancadilla a Netflix. Lucas Shaw y Thomas Buckley, en Bloomberg, decían que Apple "también ve los cines como una forma de dar a conocer su servicio de streaming. Si la empresa va a gastar cientos de millones de dólares en una película de Scorsese, quiere convertirla en un acontecimiento cultural". O dicho de otro modo: quizás sea difícil para estas películas recuperar lo que costaron en cines, pero como publicidad de Apple TV+, no tienen precio.

Cabecera: Apple

