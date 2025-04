Max también claudica a las últimas tendencias del streaming y anuncia un nuevo plan básico con anuncios

Max es la última en sumarse a las tendencias actuales del streaming e incorpora publicidad a una nueva oferta que se suma a las dos que ya tenía. Algo más reducida de precio, lo que sirve para subir levemente el de las otras dos opciones, que siguen activas. Max era prácticamente la única plataforma mayoritaria que no tenía una opción con anuncios, y se suma así a una práctica que han estandarizado Netflix, Prime Video o Disney+, entre otras.

Nuevo plan básico. Este plan será un Básico con anuncios y se activará el próximo 8 de abril con un precio de 6,99 euros. Aunque Max no ha especificado en qué consistirá esa publicidad, sí que comunican en su nota de prensa que los formatos disponibles para las marcas son en espacios tanto previos a la programación como interrumpiendo a mitad de la misma. El plan Básico con anuncios estará disponible también en la opción de Max dentro de los Canales de Prime Video, donde lleva unos meses disponible.

Los planes actuales. El catálogo de posibilidades para los clientes de Max es ahora el siguiente:

Plan básico con anuncios (mensual): 6.99€

6.99€ Plan estándar (mensual): 10.99€

10.99€ Plan premium (mensual): 15.99€

15.99€ Plan básico con anuncios (anual): 69.90€

69.90€ Plan estándar (anual): 109.00€

109.00€ Plan premium (anual): 159.00€

159.00€ Max DAZN (mensual, complemento deportes incluído): 44.99€

44.99€ Complemento deportes (mensual, para todos los planes): 5.00€

Subida de precios. Los precios de los anteriores planes Estándar y Premium eran de 9,99 y 13,99 euros, así que con la llegada del Básico con anuncios tenemos una subida de uno y dos euros de estos dos planes. El precio de Max DAZN, el plan que incorpora los canales DAZN 1-4, LALIGA y F1, queda con el mismo precio que tenía antes del 8 de abril. Es buen momento en estos cuatro días que quedan antes de la llegada del nuevo plan Básico para adquirir el Estándar o el Mensual si se desea un plan sin anuncios.

En qué consisten. Max no ha especificado cuántos dispositivos cubrirá el Básico con anuncios, pero todo hace pensar que no habrá una rebaja con respecto al Estándar, que incluye 2 dispositivos simultáneos, resolución Full HD y 30 descargas. Por el contrario, el Premium Disponible permite 4 dispositivos simultáneos, 4K UHD y Dolby Atmos, y un máximo de 100 descargas.

Lo que está por venir en Max. Los próximos meses se anticipan movidos con la llegada de la segunda temporada de 'The Last of Us', una de las series más esperadas de 2025. A ella se suman 'The White Lotus', cuya tercera temporada está a punto de acabar y la española 'Cuando nadie nos ve', que estará todo abril estrenando nuevos capítulos. Entre las series más esperadas de lo que queda de 2025 están dos procedentes de franquicias de éxito: 'El Caballero de los Siete Reinos', spin-off de 'Juego de tronos', así como 'It: Bienvenidos a Derry'.

Cabecera | Max

En Xataka | HBO busca un papel relevante en 2025, con apuestas tan potentes como 'Juego de tronos', 'It', 'Harry Potter' y 'The Last of Us'