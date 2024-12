HBO busca un papel relevante en 2025, con apuestas tan potentes como 'Juego de tronos', 'It', 'Harry Potter' y 'The Last of Us'

Las noticias sobre 'Harry Potter' han sido las más llamativas de la jornada, pero desde luego no ha sido la única primicia. En nuestro viaje a Londres para que el CEO de HBO, Casey Bloys, nos presentara las novedades de la plataforma para 2025 (y de su equivalente fuera de Estados Unidos, Max), hemos tenido ocasión de catar muchos otros títulos de gran atractivo que vamos a poder ver en los próximos meses.

Aprovechando que estaba en Europa por primera vez para hacer una presentación, Bloys ha destacado el excelente trabajo que se está haciendo fuera de Estados Unidos en materia de ficción. Aunque la plataforma aún no ha llegado a muchos países de Europa (en Francia acaba de aterrizar, y a Reino Unido no llega hasta 2026), la maquinaria de producción no para, y por ejemplo, hemos podido ver las primeras imágenes de varias series españolas, y alguna de otra nacionalidad europea. Te resumimos lo mejor de lo que se ha mostrado en esta jornada.

Scars of Beauty: Fue presentada como la primera telenovela producida por HBO por Mariano César, responsable de contenido de la compañía para Latinoamérica. Comentó que esta nueva serie combinaría los elementos tradicionales del género, como el romance, la ambición o las traiciones con temas más actuales como la obsesión por la imagen.

Not Really on Purpose: The Story of Chespirito: Una de la sorpresas de la noche fue el biopic de Chespirito, el actor mexicano creador de iconos como El Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado, en una serie producida por su propio hijo. Nos hace mucha gracia que HBO haya recreado con fidelidad la creaciones de Chespirito, y esperamos que en España conserve el título original: 'Fue sin querer queriendo'.

Una de la sorpresas de la noche fue el biopic de Chespirito, el actor mexicano creador de iconos como El Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado, en una serie producida por su propio hijo. Nos hace mucha gracia que HBO haya recreado con fidelidad la creaciones de Chespirito, y esperamos que en España conserve el título original: 'Fue sin querer queriendo'. Como agua para chocolate:

La propia Salma Hayek apareció en escena para anunciar que la estupenda serie basada en la novela de Laura Esquivel había sido renovada por una segunda temporada, y que no tendríamos más: la historia terminará de contarse en este segundo año que volverá repleto de gastronomía local y realismo mágico. The Eastern Gate: Un thriller polaco en el que distintas agencias de espionaje internacionales se enfrentan en un momento de inusual tensión internacional.

Cuando nadie nos ve: La esperada serie de Enrique Urbizu para HBO presentó su primer trailer después de que sus primeros minutos fueran presentados recientemente en San Sebastián, y lo cierto es que la serie mantiene el tipo con respecto a sus competidores internacionales. Dos mujeres, una de ellas Maribel Verdú, intentan resolver un crimen que se ha cometido durante la Semana Santa sevillana.

Dos mujeres, una de ellas Maribel Verdú, intentan resolver un crimen que se ha cometido durante la Semana Santa sevillana. Furia:

También pudimos ver fugazmente alguna imagen de la otra producción española presentada, 'Furia' de Félix Sabroso, que se centrará en el retrato de un grupo de mujeres maduras: Candela Peña, Carmen Machi, Nathalie Poza, Pilar Castro y Cecilia Roth, con cinco historias independientes pero que impactan entre sí. The Seduction: Otra de las apuestas fuertes del año para HBO. Producida en Francia, funciona como precuela de 'Las amistades peligrosas', ya que parte de uno de los personajes de la obra libertina, la madura Madame de Rosemonde, y cuenta sus años de juventud. El avance prometió una serie lujosa y de época, cien por cien al estilo HBO, pero con un toque moderno. Protagoniza Diane Kruger.

The White Lotus: Un regreso esperadísimo es el de la tercera temporada de 'The White Lotus'. La ambientación en Tailandia promete un giro nuevo para la serie, de la que también se mostró un nuevo trailer. Pronto sabremos más de ella, ya que se estrena en febrero, y Bloys prometió giros que no nos vemos venir para la siguiente temporada, ya en preparación.

Un regreso esperadísimo es el de la tercera temporada de 'The White Lotus'. La ambientación en Tailandia promete un giro nuevo para la serie, de la que también se mostró un nuevo trailer. Pronto sabremos más de ella, ya que se estrena en febrero, y Bloys prometió giros que no nos vemos venir para la siguiente temporada, ya en preparación. The Last of Us:

Otra esperadísima de 2025 para HBO, que parece que no termina de creerse del todo el mastodóntico éxito de la primera temporada. Vimos un primer avance donde se replicaban con interesante fidelidad momentos clave del segundo videojuego, en una serie donde se repetirán las claves de su arranque: drama, montruos y apocalipsis. Task: Mark Ruffalo y Tom Pelphrey encabezan el reparto de este nuevo thriller de Brad Ingelsby, creador de 'Mare of Easttown'. En él seguiremos a un agente que investiga una serie de robos en narcopisos. Pero lo atracos ocultan motivos mucho más alambicados.

It: Welcome to Derry: Como sucede con 'Task', el otoño verá la llegada de esta precuela de las dos exitosas adaptaciones de Stephen King. Ambientada en 1962, la película incluye algo de comentario racial al escarbar en los orígenes de Pennywise. De momento, la serie parece rebosar imágenes tan aterradoras como las películas de Andy Muschietti.

Como sucede con 'Task', el otoño verá la llegada de esta precuela de las dos exitosas adaptaciones de Stephen King. Ambientada en 1962, la película incluye algo de comentario racial al escarbar en los orígenes de Pennywise. De momento, la serie parece rebosar imágenes tan aterradoras como las películas de Andy Muschietti. El caballero de los siete reinos:

La política de HBO de no dejarnos ni un año sin serie de 'Juego de tronos' de momento está funcionando: en 2025 tendremos el estreno de esta producción que, con cada nuevo trailer, como el que vimos en Londres en exclusiva, deja claro que el universo de George R.R. Martin es lo suficientemente rico como para acoger distintos tonos, ambientaciones y estilos. En este caso, un giro que a saber cómo se tomarán los fans hacia la picaresca, la comedia mundana y las aventuras a ras de suelo. Harry Potter: Ya contamos todo en nuestro anterior artículo: 32.000 críos se han presentado al casting de la nueva serie, que empieza a rodarse el verano que viene. Los creadores parecen tener el enfoque y la visión muy claros, respetando el libro a la vez que se adentran en aspectos no adaptados anteriormente, gracias a la mayor cantidad de horas de las que dispondrán para afrontar cada volumen.

