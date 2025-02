Max acaba de anunciar la fecha de estreno de la segunda temporada de 'The Last of Us’: la cuenta atrás está en marcha

Han pasado cinco meses desde que Max publicara el tráiler de la segunda temporada de 'The Last of Us’. La espera ha sido larga, pero finalmente sabemos la fecha de estreno de la continuación de la exitosa serie. Joel y Ellie volverán a nuestras pantallas el próximo 14 de abril y lo harán en un mundo mucho más peligroso y desafiante donde las emociones desgarradoras tendrán un papel protagónico.

La nueva entrega contará con siete episodios y se desarrollará cinco años después de los acontecimientos que vimos en la temporada inaugural. Como decimos, nos encontraremos con una variedad de momentos emotivos entre los personajes, así como escenas de drama, tensión y violencia. Recordemos que esta adaptación comenzó con una fuerte conexión con la historia narrada en el videojuego..

A menos de 60 días del estreno

El reparto se actualizará en la segunda temporada. Además de contar con Pedro Pascal en el papel de Joel y a Bella Ramsey como Ellie, Kaitlyn Dever será Abby, Isabela Merced se pondrá en la piel de Dina, Young Mazino actuará como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O'Hara participará como invitada.

Los pósters de la temporada 2 de 'The Last of Us'

La compañía estadounidense también ha publicado nuevos pósters de la producción con la fecha de estreno. Los personajes principales, equipados con diferentes armas, avanzan en un mundo posapocalíptico acompañados de la leyenda “Cada decisión tiene un precio”. Toca esperar para saber si Craig Mazin y Neil Druckmann junto a Sony Pictures Television y PlayStation Productions repetirán el éxito de la primera temporada.

En este momento no está claro si 'The Last of Us’ tendrá una tercera temporada. Si las métricas acompañan, probablemente sea una decisión acertada para seguir desarrollando la historia. Los rumores, sin embargo, apuntan a que la continuación es un hecho y que la protección comenzará tan pronto como este verano en Vancouver, Canadá.

Imágenes | HBO

