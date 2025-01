El acuerdo histórico entre Spotify y Universal promete un 'Streaming 2.0'. Pero ya hemos visto antes cambios de este tipo

"La próxima era de la innovación en streaming". Según las propias palabras de los implicados, ahí es donde apunta el acuerdo al que han llegado Universal Music Group y Spotify. Se trata de un acuerdo que cubrirá varios de los próximos años y que afectará tanto a las grabaciones como a los royalties de los artistas. Es el primer paso hacia lo que ambas compañías quieren bautizar como "era del Streaming 2.0"

Vuelven los acuerdos. El pacto es notable por muchas razones, pero sobre todo porque supone el primer acuerdo de Spotify con una multinacional de la industria en varios años. También se comenta que mejorará las condiciones de los pagos a artistas, que desde abril del año pasado bajaron a causa de una tarifa de la plataforma en Estados Unidos orientada a los amantes de los audiolibros. Aprovechando una ley de 2023, esta tarifa permitía a la compañía pagar menos royalties a los compositores, lo que desató una agria respuesta de la comunidad musical. Este pacto con Universal parece querer solucionar algunos de los problemas de aquella tarifa, pero no solo va de eso.

Spotify para superfans. La idea del 'Streaming 2.0' no es nueva, desde luego, y Universal lleva un tiempo acariciándola, pero este parece ser el primer paso en firme hacia ella. ¿En qué podría concretarse? Esta terminología de "Spotify for superfans" es como define The Verge el Spotify que vamos a tener (o parte de él, al menos) y que tomará forma después del acuerdo. Cuando Universal hablaba de este 'Streaming 2.0' pensaba, según su presentación, en suscripciones "Super-Premium" que otorgan ventajas como acceso anticipado a la música, ediciones de lujo exclusivas, audio de alta resolución y preguntas y respuestas de los artistas.

Más streaming que nunca. Este 'Streaming 2.0' consiste en llevar un paso más allá la capacidad tecnológica de las plataformas para ofrecer extras a los consumidores. Esto se traduce en la necesidad de estas plataformas de llegar a tratos con las majors, porque son ellas las que proporcionarán audio de mejor calidad, vídeos asociados, extras a los que nadie tiene acceso, contenido exclusivo de los artistas... Eso, o por descontado, que las propias grandes compañías funden sus servicios de streaming, tal y como hemos visto que sucedía en el audiovisual tras el estallido de Netflix. ¿Está siguiendo Spotify sus mismos pasos?

Pero... ¿tiene sentido? Hemos oído ideas similares con el streaming audiovisual. De hecho, ese apoyo en los "extras" es una de las bazas diferenciadoras de Prime Video, que con sus "Rayos X" proporciona información, trivia, filmografías e incluso posibilidades de e-commerce del contenido de sus películas y series. Sin embargo, nadie diría que es una de las bazas que pone a Prime Video por encima de sus rivales, sino un añadido anecdótico. Son tiempos en los que el catálogo manda: la gente se suscribe y desuscribe rápidamente de las plataformas en busca de contenido que consumir, y lo hace todo el rato. Los extras son un regalo apetitoso, pero... ¿es esa la base del streaming del futuro?

En Xataka | Las mejores alternativas gratis a Spotify para disfrutar de tu música de forma legal y sin tener que pagar