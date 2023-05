La lógica indescifrable de Netflix para cancelar series ataca de nuevo: cae otra pese a su buena audiencia

43,62 millones de horas durante sus primeros diez días en la plataforma. Es una cantidad nada desdeñable y que la colocaría sin dificultad, si no en uno de los grandes éxitos mundiales de la plataforma (por ejemplo, 'La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton' lleva 148.280.000 horas en solo una semana), sí en un estreno muy notable, que la colocaría sin dificultad en el Top 5 de lo más visto esa semana.

La nueva víctima. Se trata de 'El hombre contra la abeja', una muy notable serie cómica protagonizada por Rowan Atkinson, y que aprovecha bien el formato breve y rápido que tan bien funciona en streaming, por encima de series interminables y con tramas estiradas hasta la exasperación. Cada episodio de 'El hombre contra la abeja' dura unos diez minutos y exprime al máximo ese formato de píldora, con gags visuales al mejor estilo de su artífice.

Qué cuenta. 'El hombre contra la abeja' cuenta la historia del vigilante de la residencia de una pareja de millonarios cuando estos se encuentran fuera. Una molesta, casi psicótica abeja le hará la vida imposible, desencadenando ese ritmo cómico frenético que tan bien se le da a Atkinson, heredado de Jerry Lewis y de los grandes clowns del cine y en el que todos los objetos del mundo parecen revelarse contra alguien. La serie está coescrita por William Davies, y todos sus episodios dirigidos por David Kerr: el trío creativo tras 'Johnny English 3'.

Posibles explicaciones. De momento, Netflix no se ha pronunciado sobre la cancelación de esta serie, que no ha efectuado de forma oficial, pero cabe pensar que podría estar relacionado, ya que no con la audiencia, sí con la política vinculada a la tasa de completación, de la que ya hablamos aquí: no se trata de cuánta gente ve la serie, sino cuánta gente la ve en poco tiempo.

Quién tiene la culpa. Como siempre, el dinero. Según contaba Forbes en un artículo, el porcentaje de audiencia que finaliza las series es clave: se empezó a hablar de ella el verano pasado, cuando los fans de 'La primera muerte' se preguntaban por qué cancelaban su serie cuando 'Heartstopper', con menos horas vistas, sí que era renovada. La respuesta: la tasa de completación de la segunda era del 73%, y la de 'La primera muerte', del 44%. Esto explica la cancelación de series como 'Resident Evil' o'1899', aparentes éxitos en número de horas vistas, quizás como esta 'El hombre contra la abeja'

La mala fama te persigue. Sea un problema con la tasa de completación o no (a veces, las decisiones no obedecen a pura matemática: a un ejecutivo no le ha hecho gracia la serie, u otro considera que no encaja con la imagen o los valores que quiere transmitir Netflix), no se trata tanto de tirar dinero a un contenedor de basura sin aparentes límites. Se trata más bien de que Netflix sigue cultivando fama de cancelar, de forma despiadada, series sin obedecer a criterios demasiado firmes.

Malos tiempos para la caída de suscriptores. Netflix tiene en el horizonte varios problemas a los que atender: no solo se trata de que el crecimiento de suscriptores se ha ralentizado, sino que en países en los que ha puesto en marcha la prohibición de compartir cuenta, como España, estos caen en picado. Es decir, en los momentos en los que ya que hay medidas en firme que van a llevar a que muchos clientes abandonen el barco, hay que cuidar la imagen. Series de calidad y franquicias potentes siempre son buenas ideas, pero hay que acompañarlas de la garantía de que las historias que cuentan no se van a quedar a medias.

Problemas con el bicho. Es un problema que, desde luego, no afecta demasiado a 'El hombre contra la abeja', una serie que, por una parte, no ha sido oficialmente cancelada aún; y por otra, se sostiene perfectamente con una sola temporada. Pero no es el de, por ejemplo, '1899', una mistery box que solo había empezado a desentrañar su aparentemente alambicado laberinto de misterios. Gastar dinero en series ambiciosas o perderlo aún más cuando los suscriptores abandonan. Un dilema complicado.

Cabecera: Netflix

En Xataka | El éxito de 'Fenómenas' apunta a un filón que Netflix ya está explotando: España y su historia-ficción