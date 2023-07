HBO Max estrena en exclusiva uno de los documentales sobre superhéroes más completos que hemos visto últimamente

DC no pasa por sus mejores momentos, pero lo cierto es que su panteón de héroes y personajes sigue siendo tan relevante como siempre. Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash... hasta personajes relativamente recientes como Harley Quinn han entrado en el imaginario de los fans, y todo gracias a sus adaptaciones cinematográficas a manos de Warner, actual propietaria de los derechos de estos héroes.

Es precisamente Warner a través de HBO Max quien estrena este estupendo documental, 'Superpowered: La historia de DC', una miniserie en tres episodios de una hora que revisa toda la historia de esta mitología moderna, y lo hace con declaraciones de algunos de sus creadores más relevantes y de muchos de los actores que los han encarnado en pantalla. Nueve décadas revisadas a fondo y una cita imprescindible para los devotos de la narrativa superheroica.

El documental hace un estupendo repaso no solo de los conceptos más obvios de los superhéroes (es el equivalente de la mitología griega en los tiempos modernos, DC fundó las bases del género tal y como lo conocemos) sino que se adentra en aspectos que no suelen tratarse y que son igualmente interesantes. Por ejemplo, la labor de los creadores ante vaivenes de la industria tan notorios como la fiebre anti-cómics de los cincuenta, o el papel de los superhéroes para reivindicar el papel de las minorías de formas que la narrativa mainstream no se atreve a hacer.

Aunque como es obvio el documental queda cojo al no entrar en la rivalidad, parecidos y diferencias con Marvel, como si DC fuera un fenómeno aislado en el vacío, estos tres episodios son una excelente introducción al panteón de héroes y villanos de la compañía. Con la participación de la plana mayor de creadores y adaptadores de la casa, el resultado es diverso y completo. Una buena forma de desear una pronta recuperación al magnífico catálogo de personajes de DC.

Cabecera: HBO Max

