Hace años que dejé 'The Walking Dead', pero el trailer de su nuevo spin-off logra lo imposible: me planteo volver

Hace mucho que me cansé de 'The Walking Dead'. Ya desde la primera temporada, la producción daba tumbos entre el exceso de traumas de los personajes, historias personales carentes de ninguna vinculación con el mundo post-apocalíptico que trataba y potentes imágenes de monstruos horrendos deambulando por un mundo en descomposición. Llegó un momento en el que me aburrí de una deriva que también afectó al cómic. El impacto de 'The Walking Dead' (no siempre para bien) en la cultura pop es indiscutible, pero simplemente dejó de interesarme.

Todo eso parece que va a cambiar en el nuevo spin-off de la serie, 'Dead City', que agarra el mundo original de la serie y a dos de sus personajes más indiscutiblemente carismáticos, Maggie y Negan, y los manda a un entorno también apocalíptico, pero de otro tipo, menos rural y realista que el de 'The Walking Dead'. Concretamente, al uno que se nos mostró hace décadas pero que sigue igual de válido y furioso: el fin del mundo de '1997: Rescate en Nueva York' de John Carpenter.

En esta ocasión, la llegada a esa icónica Nueva York con la Estatua de la Libertad descabezada no es para rescatar al Presidente de la nación, sino para encontrar al hijo de Maggie, que permanece secuestrado por uno de los personajes más oscuros y terribles de la serie original. Para saber si el homenaje al clásico de Carpenter va más allá o se queda solo en la anécdota de partida habrá que esperar al 18 de junio, momento en el que la estrene en AMC en Estados Unidos.

Lo mejor es que la sartenada de referencias no se detiene ahí. Vemos en el trailer guiños, como mínimo, a 'La tierra de los muertos vivientes', la infravalorada cuarta entrega de la trilogía original de Romero (sí, esto funciona así, por extraño que suene), y también al cine de terror de mutaciones, látex y criaturas grotescas de los ochenta, estilo 'La cosa'. El engendro final del trailer hace pensar no solo en un bien traído homenaje a tiempos mejores para el cine de género, sino en una jugosa ampliación de las posibilidades del monstruario de la serie.

Es decir, que dejo a un lado mis reticencias, y apunto la fecha en el calendario. Oficialmente, 'The Walking Dead' vuelve a interesarme.

