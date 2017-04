Hay que matar de verdad a los muertos vivientes de 'The Walking Dead'

A golpe de cliffhanger y giro de guion llevamos siete temporadas de 'The Walking Dead', serie que muestra un lado más humanista y reflexivo sobre el apocalipsis zombi. Siete temporadas y aparentemente nos esperan muchas más, ya que hace unos días Scott M. Gimple, showrunner de la serie, declaró que por ellos continuarían la serie hasta 2030. Robert Kirkman, creador del cómic, siempre ha asegurado que podría escribir a Rick y compañía eternamente.

Unas declaraciones que dan pereza. Sí, habéis leído bien: PEREZA ante la posibilidad de que la serie se alargue lo indecible trece años más. Una cosa es que el mundo zombi creado por Kirkman sea lo suficientemente atractivo como para seguir explorando (allí está 'Fear The Walking Dead') y otra es el que sea buena idea exprimir hasta la extenuación unas tramas y personajes que no dan para tanto.

La gallina de los huevos de oro

Claro, estamos hablando de matar 'The Walking Dead' cuando sigue siendo la serie estrella tanto de la cadena que la emite, AMC, como el cómic en el que se basa de su editorial, Image. Aun hoy, el primer tomo del 'Los Muertos Vivientes' (pondré el nombre español cuando me refiera al cómic) tiene un puesto en la tabla de tomos más vendidos en el mercado directo estadounidense. De hecho hasta hace no mucho estaba siempre entre los diez más vendidos y se calcula que en total ha debido vender más de medio millón de unidades solo en USA desde que se estrenó la serie.

El comic-book, de publicación mensual y que a día de hoy lleva 165 entregas, se suele posicionar también entre los más vendidos con una tirada entre los ochenta y cinco y noventa mil ejemplares mensuales, situándose casi siempre en el Top 10 del mes. Es, con diferencia, la serie más vendida de Image y se codea con el 'Batman' de Tom King y las siempre superventas series de Star Wars publicadas por Marvel.

Gráfico: Wikipedia

Y en cuanto a audiencias... es la niña bonita de AMC y, a pesar de que recientemente ha sufrido un bajón de audiencias que han hecho saltar las alarmas más de los medios que de la cadena, es la retransmisión estadounidense con mayor público joven sin contar con los eventos deportivos. 'The Walking Dead' alcanzó en la quinta temporada la cresta de la ola con una media de 14.38 millones de espectadores en una tanda que es considerada como una de las mejores de la serie.

A partir de ahí tanto audiencias como valoraciones han ido hacia abajo. A pesar de que el inicio de la séptima temporada fue el segundo episodio más visto de la serie (con 17 millones de espectadores), parece que el público se ha cansado algo de la serie, ya que está alcanzando niveles que no se veían desde la tercera temporada.

De hecho, aun con la previsible subida de audiencia debido a la season finale de esta noche, todo pinta a que la media se va a quedar en torno a la nada desdeñable cifra de once millones de espectadores. Es descabellado hablar de tendencia negativa, ya que habría que esperar a la octava temporada (como poco) para un análisis más profundo. Sobre todo cuando estamos en una era en la que el directo ya no es factor absolutamente fundamental para determinar la salud de una serie y 'The Walking Dead' se vende muy bien en OTTs y en el mercado internacional.

En cuanto a calidad/recepción crítica de la serie... no lo vamos a negar: ha vivido tiempos mejores. Ya en la sexta temporada parece haber una sensación general de estancamiento que parece haberse resuelto (aunque no del todo) con la incentiva llegada de Negan (Jeffrey Dean Morgan) como el nuevo villano a batir por el grupo encabezado por Rick. Un enfrentamiento que, con sus más y sus menos, ha sido el hilo conductor de esta última temporada.

Las claves para el éxito (y la decadencia) de 'The Walking Dead'

Tanto los que hemos leído los cómics como los espectadores de la serie sabemos algo: 'Los Muertos Vivientes' tuvo sus momentos cumbres hace unos cuantos años. Es más, me atrevería a decir que desde la saga del Gobernador (temporadas 3 y 4; volúmenes 7 al 10 del cómic) el resto de la historia ha sido repetir la fórmula pero con el "aún más alto" de máxima fundamental.

Robert Kirkman es un autor muy inteligente y sabe dar al público ya no lo que quiere, sino lo que no sabía que quería. Su táctica y gran clave de su éxito es coger un concepto género trillado hasta la extenuación y darle un giro que es inesperado hasta cierto punto, porque en realidad a posteriori resulta de lo más lógico e incluso obvio.

Con 'Los Muertos Vivientes' Kirkman decidió hacer un cómic de zombis "sin zombis" para alejarse de los tópicos y clásicos del género: de George Romero y compañía y ofrecer así una visión más humanista. Precisamente una de las mayores críticas a la serie fue de las mejores virtudes del cómic: sí, hay de vez en cuando alguna horda, pero lo importante ¿qué hace la humanidad para sobrevivir?, es más ¿sigue existiendo lo que nos define como humanos?

Rick lo sentenció con su famosa frase "nosotros somos los muertos vivientes" para dejarnos claro que 'The Walking Dead' gira en torno a la obsolescencia de la humanidad cuando estamos en un momento extremo. Una cuestión que otorga de mucha lectura y profundidad tanto al cómic como a la serie.

Si bien su temática es interesante, 'The Walking Dead' se pierde en el estilo de narración. La llamada narrativa descomprimida (o, como yo digo "¿para qué contar esto en dos o tres episodios cuando se puede contar en dieciseis?") causa grandes altibajos con el pasar de páginas/escenas/capítulos. Episodios muy tranquilos, soporíferos, en los que no pasa nada, a los que siguen episodios centrados en personajes que supuestamente sirven para profundizar en ellos pero que no dan más de sí... y de repente llega un episodio en el que todo salta por los aires y "les perdonamos" todo el rollo que nos han soltado.

Es una fórmula que viene también del cómic, pero que en la serie se hace aun más enervante por la duración de los episodios (el cómic se lee en un suspiro) y que a lo largo de los años va cansando tanto a los espectadores como agotando a los personajes. Es hora de preguntarse si 'The Walking Dead' está ya en ese momento en el que hay que cerrar para evitar la muerte por extenuación.

Y si enterramos 'The Walking Dead', ¿qué nos queda?

Por muy cansado que uno esté de 'The Walking Dead' hay que reconocer que es una serie clave para hablar tanto de cómic como de televisión del siglo XXI. Al César lo que es del César y Robert Kirkman ha hecho historia con su obra y nos ha dejado grandes momentos, pero es hora de matar a sus muertos vivientes y pasar a otra cosa.

Entonces la pregunta es ¿tenemos una alternativa? Pues más o menos: si nos interesa la supervivencia y humanidad obsoleta 'The 100' es imprescindible. Eso sí, hay que tener paciencia y concienciarse, sobre todo al comienzo, que es una serie de adolescentes en una Tierra post-nuclear hecha para The CW. Si lo que lo que nos gustan son los zombis yo no tengo dudas en recomendar 'iZombie' (también de The CW y basada en un cómic), en la que Liv resuelve crímenes al absorber los recuerdos de los cerebros que come.

En el mundo del cómic hay tres títulos que me gustaría destacar: Tim Seeley y Mike Noonan hacen un gran cómic de suspense titulado 'Revival' en la que los muertos de un pequeño pueblo regresan a la vida a la vez e intentan seguir con su vida. Algo que recuerda a la también recomendable serie de televisión 'Les Revenants'. Más o menos con este sentido surge 'Rachel Rising' donde Terry Moore nos cuenta la historia de Rachel, que despierta enterrada en medio de un bosque con marcas de asfixia. También está 'I am a hero' (que recientemente ha sido adaptada a película), en la que el mediocre Hideo se encuentra combatiendo hordas de zombis en Tokio.

Un puñado de series y cómics que quizás no tenga el carisma ni la fama de la franquicia creada por Kirkman, pero que en todos los casos nos ofrecen una historia bastante interesante. 'The Walking Dead' bien puede durar para siempre, pero en nuestra mano está el seguir acompañando a Rick y compañía perpetuamente.

