Los estrenos de Netflix en marzo 2020: 46 series, películas y documentales originales

Sin duda, el gran plato fuerte de Netflix de este mes coincide con el del mes pasado (y posiblemente coincidirá en meses venideros): el estreno escalonado de todas las películas de Studio Ghibli, un auténtico regalo para amantes de la animación. Pero más allá de eso, hay más. Por ejemplo, la llegada de la sorprendente y española 'El hoyo', solo unos meses después de su paso por salas.

Studio Ghibli no es el único anime que llega a Netflix este mes. Nuevas temporadas de 'Sakura, cazadora de cartas' o 'JoJo's Bizarre Adventure' y el estreno de la adaptación de 'Devil May Cry' se suman al catálogo de la plataforma, entre muchas otras nuevas temporadas de series bien conocidas como 'Brooklyn Nine-Nine', 'Ozark. 'Black Lightning' o la nueva entrega de 'Kingdom' y sus infectados ancestrales.

Catálogo de nuevas series en España

'Castlevania' T3

La serie de Netflix inspirada en la mítica saga de videojuegos de Konami sigue engordando su número de episodios con cada nueva tanda. Si la primera temporada tuvo cuatro y la segunda ocho, esta ya cuenta con diez, donde se contará cómo Trevor Belmont y sus acompañantes hacen fuerza común para salvar al mundo del reinado de terror de Drácula y los suyos. Alucard y Camilla serán las némesis de de esta temporada, en una aventura inspirada en 'Castlevania III: Dracula's Curse', de 1989.

Estreno el 5 de marzo

'Kingdom' T2

La primera temporada de 'Kingdom' funcionaba a la perfección como perfecto conglomerado de zombis, artes marciales y fantasía en una trepidante aventura ambientada en la Corea de la época Joseon. Dirigida por Kim Seong-hun, contaba cómo un príncipe tiene que indagar en una misteriosa plaga que asola la región. La serie se estrena simultáneamente en 190 países y es la abanderada de las producciones coreanas de Netflix, lo que demuestra que el género de los zombis / infectados está lejos de su extinción.

Estreno el 13 de marzo

'Carta al rey'

Andy Serkis encabeza el reparto de esta serie que quiere seguir tomándole el pulso a la fantasía de tintes medievales, con una historia procedente de un clásico neerlandés de la literatura juvenil de los años sesenta, obra de Tonke Dragt. En ella se cuenta cómo un joven nacido en el reino de Davonaut recibe el encargo de llevar al rey del país vecino, Unawen, una carta que puede evitar una guerra. Completan el reparto Amy Wilson, Rubt Serkis, Gjis Bloom y Thadrea Graham.

Estreno el 20 de marzo

Todas las series de Netflix en marzo

Películas de estreno en Netflix

'El viaje de Chihiro'

Quizás la mejor película de Studio Ghibli es esta sensacional adaptación apócrifa de 'Alicia en el País de las Maravillas' donde conflutyen todas las obsesiones de Miyazaki. La familia, la infancia, la imaginación como vía de escape a las penurias de la realidad... una auténtica obra maestra, inagotable para los más pequeños y cautivadora para los adultos.

Estreno el 1 de marzo

'El hoyo'

Un auténtico sorpresón en forma de concisa, violenta y directa distopía española, altamente simbólica pero capaz de no perderse más de la cuenta en los vericuetos de sus netáforas. Por voluntad propia (o no), en un futuro (o no) una serie de personas viven en torno a un foso por el que periódicamente desciende un pantagruélico banquete. ¿Compartir o avasallar? ¿Participar en el maquiavélico juego o arrasar con todo? Obvio.

Estreno el 20 de marzo

Todas las películas que llegan en marzo