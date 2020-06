Los estrenos de Movistar en junio 2020: todas las nuevas series, películas y documentales

Nada menos que el gran éxito superheroico (más o menos) de Warner 'Joker' aterriza este mes en Movistar+, acompañado de otras películas como 'Géminis', 'Le Mans '66' o la estupenda 'Daniel no es real' (quizás no la conozcas porque es inédita en España, pero confía en nosotros con ésta). También llega a su fin la serie de Berto Romero, 'Mira lo que has hecho', con su tercera temporada, más una buena cantidad de documentales sobre los temas más dispares. En definitiva, un buen mes para saludar al verano con cine reciente y grandes estrenos.

Catálogo de nuevas series en España

'Mira lo que has hecho' T3

La epopeya como padre de Berto Romero y Eva Ugarte concluye con esta tercera temporada en la que no solo los niños dan más guerra que nunca, sino que él mismo se ve envuelto en una polémica mediática. Esta vez, la familia se ha mudado a las afueras, lo que no les impide padecer una existencia más frenética que nunca. Javier Ruiz Caldera volverá a estar al frente de la dirección.

Estreno 18 de junio

'Mira lo que has hecho' T3 (18/6)

'Oficina de infiltrados' T5 (23/6)

Películas de estreno en Movistar+

'Daniel no es real'

Esta cinta de terror psicológico causó sensación (y ganó un premio al Mejor Actor) en la última edición del festival de Sitges. Alucinógena y desfasada, cuenta cómo un chico traumatizado por problemas familiares recurre a un misterioso amigo imaginario de la infancia para salir adelante, en una inmersión en la parte más oscura de su mente cada vez más peligrosa.

Estreno 22 de junio

'Joker'

Mucho menos revolucionaria, innovadora y radical de lo que ella misma se cree (de hecho, sigue punto por punto el encorsetado manual de estilo de las películas de orígenes). Pero, aún así, un cierto soplo de aire fresco frente al mastodóntico estilo de las películas Marvel. Sin duda lo más interesante de su propuesta, por encima de cualquier valor propio, está en demostrar que de la nueva Warner, liberada de las ataduras del universo compartido, podemos esperar cualquier cosa.

Estreno 26 de junio

Documentales de estreno en Movistar+

'La magia del sonido en el cine'

Un espléndido documental que pone en primer plano uno de los elementos primordiales del cine, y que sin embargo a menudo no rcecibe la suficiente atención: el sonido. Con decenas de anécdotas sorprendentes (del sonido de las espadas de 'Star Wars' a la compleha grabación y mezcla de los últimos éxitos de Hollywood), una pieza imprescindible para aficionados a la técnica del cine.

Estreno 17 de junio

