"Estratégicamente nos vemos como un complemento a Netflix o HBO, no como competencia": Jeffrey A. Hirsch, CEO de Starzplay

La productora Starz y su plataforma de streaming asociada, StarzPlay, no es una de las "grandes" del panorama audiovisual español. Su distribución se ha producido siempre de la mano de operadoras como Apple TV, Vodafone TV y Orange TV, con las que empezó a moverse en España desde marzo del año pasado. Su popularidad e impacto, sin embargo, y pese a la calidad de buena parte de su programación, no se puede comparar con servicios como Netflix o HBO.

A Starz no parece importarle demasiado esa clara desventaja con respecto a plataformas más populares, y prefiere avanzar paso a paso en una labor de expansión internacional que arrancó en verano de 2018, centrada en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. Dentro de esa labor de expansión se enmarca la visita a España de su CEO, Jeffrey A. Hirsch, que llegó al puesto en septiembre del año pasado. Hemos tenido la ocasión de sentarnos con él a hablar de qué próximos proyectos tienen Starz y StarzPlay en cartera y qué papel juega España en esos planes futuros.

La competencia del streaming: cómo ser actores relevantes

La historia de Starz como plataforma se remonta a mediados de los noventa ("llevamos 25 años en el sector de la televisión, que en este negocio es mucho tiempo") y a la televisión analógica por cable. Sin embargo, a través de StarzPlay, la productora intenta dar el salto hacia las plataformas digitales y el streaming. Preguntamos a Hirsch sobre su estrategia en esa dirección: "En cifras, siempre estuvimos en Estados Unidos muy por encima de la televisión tradicional. Esto se debe a que nuestra programación entra en un nicho muy específico: no tenemos programación infantil, ni deportes, realities o concursos... Nos enfocamos en la ficción para adultos de calidad"

Pero hay algo más en el enfoque de negocio de StarzPlay. Cuando le preguntamos por cómo se ven frente a gigantes como HBO o Netflix, Hirsch nos cuenta que "estratégicamente nos vemos como un complemento a esos otros servicios, que intentan abarcar la mayor cantidad posible de público, ser los primeros". O dicho de otro modo: "no tenemos interés en liderar el sector, nos podemos permitir el ser un servicio complementario". Y lo más importante en materia de contenido: "Eso nos permite también llegar a acuerdos con estas plataformas, porque no somos exactamente su competencia, y lograr así que nuestro precio sea más asequible".

La cuestión es si, sean todos actores principales o no, hay un riesgo de agotamiento para los espectadores. ¿Dónde está el tope? "Lo que ha conseguido la tecnología es darnos más tiempo libre para disfrutar del contenido. La tecnología ha generado más tiempo para que el consumidor pueda ver y descubrir más programas, y eso también ha generado, obviamente, más actores en este panorama". Hirsch cree que esta situación también ha generado "más variedad: a mí me gustan quince programas que son distintos de los que te gustan a ti o distintos de los que le gustan a otra persona. Por eso la abundancia de competencia no lleva a la saturación"

Volviendo a la competencia con Netflix, recordamos a Hirsch que Starz fue una de las primeras grandes empresas en dejar de vender sus contenidos a Netflix allá por 2011. Lo hizo por “proteger la naturaleza premium de su marca”. ¿Cómo fue esa decisión, pasado el tiempo? "Aprendimos mucho de aquello. Si lees cualquiera de las historias de cómo se creó Netflix, siempre aparece Starz como una compañía importante para esos primeros pasos que dieron en la industria"

Starz posiblemente se adelantó a una tendecia actual, ya que Netflix lanzó su estrategia de originales poco después: "es que así es como se hace crecer una marca. Por eso todo el contenido producido por Starz irá para StarzPlay. Si el público pudiera encontrar nuestro contenido en cualquier lugar, no tendría buenas razones para que venir a nosotros".

El futuro de StarzPlay en España

"Tener la app de StarzPlay en la calle es muy importante, porque nos da datos de primera mano"

Cuando pasamos a hablar de futuros planes para España, mencionamos que StarzPlay no tiene app, y Hirsch nos cuenta que "Sí tenemos app, la lanzamos esta semana después de un par de semanas en pruebas". Cuando reconocemos que no lo sabíamos, Hirsch ríe: "No lo sabe nadie, es una exclusiva". La app se anuncia hoy mismo, pero Hirsch nos concreta: "tener la app en la calle es muy importante, porque nos da datos de primera mano, nos permite conocer con mucha más precisión qué tipo de espectadores están interesados en nuestros programas".

En cuanto a planes específicos, Hirsch afirma que "nuestra meta es llegar a ser distribuidos con tanta amplitud como sea posible. Si el público quiere llegar al contenido que ofrece Starz, queremos facilitarles ese paso todo lo que sea posible: en la web, en la app, en Vodafone o en la plataforma que sea". Y reconoce que "ha habido un gran crecimiento de este mercado", con lo que España tiene un público prioritario para ellos.

Como no podía ser de otro modo, y dado el carácter fundamental que Starz le da a generar contenido y que nos ha dejado clara en esta conversación, Hirsch nos cuenta que "hemos venido a España a reunirnos con creadores para producir contenido. Hay un par de historias que salen de aquí, que nos atraen mucho y que esperamos poder anunciar muy pronto. No son solo maravillosas para el propio público español, sino que pueden funcionar muy bien en Estados Unidos y otros países".