Apple TV+ desvela imágenes inéditas de la esperadísima 'Fundación' y la nueva serie del guionista de 'X-Men'

Después de que Apple presentara una buena avalancha de novedades relacionadas con sus dispositivos y sus respectivos sistemas operativos, es el turno de su programación para los próximos meses en su brazo audiovisual, Apple TV+. Hace unos días destacábamos al hablar de 'La historia de Lisey' la extraordinaria calidad de muchas de sus producciones en materia de series y películas, que confirma a la plataforma como una excelente alternativa a Netflix y compañía, pese a no poder rivalizar con sus cifras.

Sin duda, en este adelanto de la programación para el verano y lo que queda de 2021 destacan especialmente las imágenes de 'Fundación', la serie basada en la obra clave de la ciencia-ficción de Isaac Asimov cuyo estreno está previsto para 2021, aunque aún no tiene fecha concreta. Es solo un título más (el más espectacular, eso sí) dentro del vídeo promocional que ha mostrado Apple.

Invasiones y otras cuestiones

Entre las otras propuestas del vídeo que pueden llamar la atención al aficionado a la ciencia-ficción destaca 'Invasion', una serie de la que aún no se tienen datos comandada por Simon Kinberg, autor de buena parte de los guiones de la franquicia 'X-Men'. Y también la segunda temporada de 'See', la estupenda epopeya de post-apocalipsis a oscuras protagonizada por Jason Momoa.

El vídeo destaca también otras novedades para los próximos meses, como las nuevas temporadas de 'The Morning Show' o 'Truth Be Told', las series de animación 'Wolfboy and the Everything Factory', 'Puppy Place' y 'Doug Unplugs'. Y también algunas de las apuestas que ya empiezan a sonar para premios de la próxima temporada, como 'The Shrink Next Door', la excéntrica comedia musical 'Schmigadoon!' o 'Mr. Corman', con Joseph Gordon-Levitt dando vida a un docente en una emotiva mezcla de drama y comedia).