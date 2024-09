Emmys 2024: Dónde puedes ver en streaming todos los premiados de la edición de este año

La última entrega de los Emmy ha tenido una clara ganadora: 'Disney'. Shogun ha batido records con una avalancha de estatuíllas y aunque 'The Bear' ha sido algo menos premiada de lo que se esperaba, también ha sumado para convertir a FX en la cadena más elogiada del momento. El resto de los premiados se reparten entre Netflix y Max, principalmente. Te contamos cuáles han sido todos los premiados y dónde verlos.

Shogun

El excelente drama de época ambientado en el Japón feudal ha hecho historia al llevarse 18 premios Emmy, más que cualquier otra serie en la historia. Sus cuatro de la gala de anoche se suman a los 14 que ya había ganado en la sección técnica de los premios la semana pasada, los Creative Arts, donde ya había batido el récord de mayor número de premios para una serie.

Puedes verla en Disney+

GANADORA EN: Mejor serie dramática, Mejor actriz dramática (Anna Sawai), Mejor actor dramático (Hiroyuki Sanada), Mejor dirección dramática (Frederick E.O. Toye, 'Crimson Sky')

Hacks

Esta comedia dramática que sigue la relación entre dos mujeres de diferentes generaciones en el mundo de la comedia stand-up ha tenido un merecido reconocimiento en su tercera temporada. Jean Smart y su retrato de una legendaria comediante que ha sido una figura icónica en Las Vegas durante años, y cuya carrera está en declive ha llevado a la serie a lo más alto, llevándose por delante a la favorita 'The Bear'

Puedes verla en Max

GANADORA EN: Mejor serie de comedia, Mejor actriz de comedia (Jean Smart), Mejor guión de comedia (Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, 'Bulletproof')

The Bear

Aunque no ha llegado al éxito de la edición de 2023, donde ganó seis premios, 'The Bear' ha sido una de las series más galardonadas de esta edición, con cuatro premios. Queda discutir si la prudencia de Disney para que no le robara premios a Shogun metiéndola en una categoría donde no encajaba (Comedia) no ha jugado en su contra.

Puedes verla en Disney+

GANADORA EN: Mejor actriz de reparto de comedia (Liza Colón-Zayas), Mejor actor de reparto de comedia (Ebon Moss-Bachrach), Mejor actor principal de comedia (Jeremy Allen White), Mejor dirección de comedia (Christopher Storer, 'Fishes')

True Detective: Noche polar

Jodie Foster se lleva un merecísimo galardón en el regreso de la prestigiosa serie policiaca que cuenta una historia detectivesca distinta y de tintes sobrenaturales en cada temporada. El lavado de cara, con brutal cambio de ambientación incluido le ha sentado estupendamente a la fórmula.

Puedes verla en Max y Movistar Plus+

GANADORA EN: Mejor actriz de miniserie (Jodie Foster)

Mi reno de peluche

Inquietante y perturbadora miniserie basada en hechos reales que ha tenido una audiencia extraordinaria en Netflix y que, pese a sus extraños ingredientes de humor, acoso y bullying entre adultos, se ha convertido en la mejor baza de la plataforma para llevarse unos cuantos Emmys. Entre ellos, el de mejor serie limitada.

Puedes verla en Netflix

GANADORA EN: Mejor serie limitada, Mejor actriz de reparto de miniserie (Jessica Gunning), Mejor actor de miniserie (Richard Gadd), Mejor guión de miniserie (Richard Gadd)

Ripley

La extraordinaria adaptación de la primera novela de Ripley, el personaje concebido por Patricia Highsmith, era una de las apuesta más arties de Netflix para este año, pero solo se ha llevado una (merecidísima, eso sí) estatuílla a la sofisticada dirección de Steven Zaillian.

Puedes verla en Netflix

GANADORA EN: Mejor dirección de miniserie (Steven Zaillian)

Fargo

La quinta temporada de 'Fargo' ha vuelto después de un largo descanso, pero sigue en plena forma con sus ingredientes habituales: historias autoconclusivas, humor socarrón, suspense de alto octanaje y excelentes interpretaciones. Uno de sus actores, precisamente, se ha llevado el Emmy al Mejor actor de reparto en una miniserie.

Puedes verla en Movistar Plus+

GANADORA EN: Mejor actor de reparto de miniserie (Lamorne Morris)

The Crown

La saga sobre la realeza británica de Netflix llega a su fin, y aunque ya pasó el momento en el que arrasaba en las temporadas de premios, aún puede dar un pequeño coletazo y rascar un merecidísimo Emmy para la Mejor actriz de reparto en una serie dramática.

Puedes verla en Netflix

GANADORA EN: Mejor actriz dramática de reparto (Elizabeth Debicki)

The Morning Show

Puedes verla en Apple TV+

GANADORA EN: Mejor actor dramático de reparto (Billy Crudup)

Slow Horses

Puedes verla en Apple TV+

GANADORA EN: Mejor guion dramático (Will Smith, 'Negotiating with Tigers')