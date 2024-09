La nueva estrategia del streaming son las series diarias: Netflix y Disney+ son las primeras en subirse al carro

El streaming sigue probando con nuevas fórmulas para emitir sus series. Y aunque de momento Netflix parece ser la única que aguanta con sus estrenos de todos los episodios simultáneamente (aunque cada vez lo va matizando más y más, con temporadas divididas en dos partes), mientras que sus competidoras prefieren dividir sus mucho menos abundantes estrenos en emisiones semanales, una nueva fórmula parece ganar terreno: los episodios diarios.

Día a día. Con esta fórmula van a experimentar tanto Netflix como Disney+. Por supuesto, no hablamos de series convencionales, con ocho o diez episodios por temporada y que las plataformas quemarían en una semana, sino de historias más apegadas al género romántico y al culebrón, que pueden aguantar varios meses en parrilla con un desgaste diario.

'Regreso a las Sabinas'. Disney+ ha presentado en el FesTVal de Vitoria, especializado en series, 'Regreso a Las Sabnas, protagonizada por Natalia Sánchez, Andrés Velencoso y Celia Freijeiro. Llegará a la plataforma el próximo 11 de octubre con un estreno de cinco episodios al que se irán sumando uno más cada día hasta completar los 70 de su única temporada. En la presentación en Vitoria, Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción original de Disney+ en España, ha hablado de una estrategia que llevan preparando dos años.

Otro nivel. Fábregas ha afirmado que aunque obviamente hay paralelismos con series similares que producen los canales generalistas, la apuesta de Disney+ es más ambiciosa: "más exteriores, más tiempo para rodar,..." La idea, cómo no, es que el producto pueda llegar a Latinoamérica, y alcanzar tanto al público habitual de las series diarias como distanciarse del culebrón al uso. Otra diferencia, según Fábregas, es que "no hay nadie que te esté juzgando, lo que está hecho está hecho", es decir, no hay una presión del público que puede llegar a modificar con su reacción las tramas: aquí los 70 episodios están cerrados desde el principio.

De qué va. Las hermanas Molina, después de muchos años sin verse, vuelven a la vez a su pueblo natal, Manterana, para atender a su padre, que pese a su edad sigue siendo un hombre conflictivo. Ambas se reencontrarán con amores del pasado y con los rencores entre familias del pueblo que todavía persisten. Produce Diagonal TV, especializada en ficciones diarias en España desde la fundacional 'El Súper', con éxitos en su cartera como 'Amar es para siempre'.

El plan de Netflix. Netflix, sin embargo, ha llegado a un acuerdo con RTVE y Bambú Producciones para coproducir y emitir 'Valle salvaje', una ficción diaria que aún no tiene fecha y que también se verá primero en La 1 y más tarde en Netflix, aunque tal y como aclara VerTele! aún no se conoce qué distancia en el tiempo habrá entre la emisión en abierto y la de Netflix. Tampoco se conoce la estrategia que seguirá la serie en el propio servicio bajo demanda de TVE, que tal y como reconoce la cadena, es un lugar donde las series diarias encuentran gran acogida.

'Valle salvaje'. Bambú Producciones estará detrás de la serie, lo que también deja claro hasta qué punto Netflix está implicada en la producción: la plataforma siempre ha estado vinculada a ella desde 'Las chicas del cable' (su primera ficción española) con otros éxitos en colaboración como 'Alta mar', 'Jaguar' o 'El caso Asunta'. Tras esta nueva propuesta está Josep Cister Rubio, creador de 'La promesa'.

Algunos detalles argumentales. Nos vamos a 1763: una mujer de Madrid viaja al norte del país para cumplir con un compromiso de matrimonio pactado en secreto. No conoce a su prometido y se tiene que alojar junto a sus hermanos en casa de su tía paterna. La muerte de su padre será solo uno de los misterios en torno a su llegada al pueblo, donde por supuesto conocerá el amor y se sumergirá en muchas más intrigas.

Una fórmula con potencial. Las series diarias funcionan, todas las cadenas generalistas lo saben y tienen huecos reservados a este tipo de ficciones, especialmente La 1 y Antena 3, donde funcionan como trampolines de salida para sus programaciones de tarde (y en el caso de La 1 y antes de la llegada de Broncano, como access para competir con 'El hormiguero'). Está claro que las plataformas de streaming permiten a los espectadores planificarse mejor el visionado de estas series que exigen atención diaria, así que el salto a dos plataformas tan extendidas como Netflix y Disney+ parece un paso lógico. Solo queda ver si la cosa cuaja o se quedan en experimentos aislados.

Cabecera | Disney+

