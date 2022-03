Disney+ está censurando la violencia hasta el extremo: ya blanquea escenas de 'Falcon y el Soldado de Invierno'

Dos escenas de la serie de televisión del MCU 'Falcon y el Soldado de Invierno' en Disney+ han sido retocadas para suavizar su elevada carga de violencia. No son secuencias largas, ni importantes para la trama, pero están ahí: pertenecen al tercer episodio y han sido detectadas por el usuario de Reddit u/MooninMoulin en el subreddit r/marvelstudios

¿En qué consisten las secuencias? En la primera, Helmut Zemo (Daniel Brühl) dispara a un antiguo científico de Hydra que intentaba replicar el suero de Super Soldado. En la secuencia original se ve el cuerpo del científico cubierto en sangre y con los ojos abiertos, mientras que ahora no hay sangre y tiene los ojos cerrados. En la segunda, Bucky Barnes (Sebastian Stan) lanza una tubería a un enemigo y le atraviesa el hombro, mientras que en la nueva, la tubería rebota y lo lanza contra un contenedor, en un apaño digital que visto conociendo la versión primitiva lo cierto es que no tiene ningún sentido.

¡Censura! Bueno, sí pero no. Es decir, Disney (a falta de confirmación oficial) ha recortado o maquillado estas secuencias, pero no tiene nada que ver con un tema moral, sino más bien con una revisión de las series para adaptarlas a las calificaciones por edades. No deja de ser extraño por dos razones: primero, las series Marvel de Netflix que han llegado ya a Disney+ en Estados Unidos y aterrizarán en el resto de los países a lo largo de 2022, son de contenido para adultos. Y ahora mismo hay series Marvel como 'Legión' que también están calificadas para mayores.

Es más: en la propia 'Falcon y el Soldado de Invierno' hay secuencias mucho más duras que las cortadas. En el propio episodio 3 de la serie tenemos el famoso ataque del nuevo propietario del escudo a un enemigo, golpeándole con el mismo repetidas veces y de forma muy violenta, y dejando ensangrentada la icónica arma del Capitán Am´erica. Pero de momento, esa secuencia sigue intacta.

Marvel: siempre blanco. Este movimiento tiene todo el sentido dentro de la política de Disney de facturar series (y películas) Marvel sin restricciones por edades. Hasta 'Caballero Luna', en principio calificada por sus creadores como una serie más violenta de lo habitual para ser Marvel, solo tiene muertes no-violentas, fuera de campo y completamente carentes de sangre, lo que hace un poco de menos al dios de la venganza egipcio que sobrevuela los comportamientos personajes. Por supuesto, ninguna otra serie Marvel de Disney+, de 'Loki' a 'Ojo de Halcón', ha tenido el menor problema en ese sentido.

Los retoques de Disney+. Dentro de la plataforma tampoco es la primera vez que Disney hace retoques para adecuar el contenido a calificaciones por edades que ya no son lo que eran. El caso más conocido es el de Daryl Hannah en 'Splash!', donde interpretaba a una sirena cuyo trasero fue editado digitalmente para que se viera aún menos que en el ya de por sí bastante recatado original. Pero no es cosa de Disney+: en este caso, la versión que está emitiendo la plataforma es la que se lleva distribuyendo desde hace años en la televisión norteamericana y para líneas aéreas.

De hecho, ese es el quid de la cuestión: lo cierto es que Disney+ tiene una política algo irregular y poco cuidadosa en lo que respecta al contenido que emite. Otro caso famoso, aunque no por cuestiones morales, es el de 'Los Simpson', al que se le forzó un terrible formato panorámico (ya corregido). Y el caso más peliagudo de todos: la serie basada en la película 'Con amor, Victor', con protagonista homosexual y adolescente, pasó en Estados Unidos a Hulu, también de Disney. En su día, Variety se hizo eco de declaraciones que decían que la orientación sexual del protagonista era un problema para la plataforma.