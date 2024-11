Disney+ aprende otra lección de Netflix: un top propio con lo más visto de la plataforma, en busca de visibilidad y anunciantes

Los movimientos de Netflix son cuidadosamente observados por sus rivales, que toman nota de todas las decisiones de la actual reina del streaming, para ver hasta qué punto pueden ser imitadas y replicadas en beneficio propio. En ocasiones son decisiones que hacen que se tambalee todo el chiringuito, como la restricción de compartir cuentas, la llegada de publicidad o las subidas de tarifas. En otras ocasiones se trata de pequeños cambios, aparentemente intrascendentes pero que, analizados, pueden dar pistas sobre las estrategias de cada plataforma.

Un nuevo top. Desde la semana pasada, Disney ha puesto en marcha su propio top de lo más visto en la plataforma. Su actualización es diaria y adaptada al país al que pertenezca el usuario. De ese modo, por ejemplo, en el momento de escribir estas líneas, tengo en el top a series como 'Yo, adicto', 'Ayla y los Mirror' o 'Regreso a Las Sabinas', que no tienen cabida fuera de la audiencia española. El modelo para esta lista de éxitos, sin embargo, es internacional: el Top 10 semanal de Netflix.

Un top que marca tendencia. La lista semanal de lo más visto de Netflix nació hace cinco años con vocación de dar algo de transparencia a las opacas cifras de adiencia del streaming, vocación que se ha incrementado en los últimos tiempos con movimientos como contratar a Kantar Media la medición de audiencias en España. Desde entonces, la medición ha sufrido pequeñas transformaciones. Por ejemplo, hasta 2023 solo se contabna el número de horas que se veía cada programa en sus primeros 30 días, y a partir de junio de ese año se comenzó a dar el número de visualizaciones estimadas de cada programa.

Lo bueno del top. El beneficio del Top 10 de Netflix ha sido obvio para la plataforma: dando las cifras tiene un argumento de venta muy potente, justo ahora que el negocio está virando hacia la publicidad pagada. Solo Netflix da estas cifras de forma sistemática, semana a semana, mientras que sus competidoras solo comunican cifras de estrenos puntuales, de número de suscriptores y de éxitos muy concretos. La llegada del top de Disney+, aunque carece de datos numéricos, podría ir parcialmente en esa dirección.

Los matices. El top de Disney tiene una buena razón para no incluir datos numéricos: según sus responsables, no contabiliza únicamente audiencia, sino que "tiene en cuenta varios factores, como el total de visionados a nivel de episodio y película en un día y la creciente popularidad de los nuevos títulos estrenados durante ese periodo de tiempo". Es decir, que la lista no se rige por el número de espectadores o el de visionados que calcula Netflix, sino por un más etéreo criterio "de popularidad".

Para qué, Disney. El top de Disney, debido a lo poco sistemático que es su criterio de clasificación de programas, no puede rivalizar con el de Netflix, más informativo -a la vez que cumple su función de promocionar la programación de la plataforma-. Pero aún asíu, está clara la intención de Disney con esta novedad: dar visibilidad a determinada programación. Por ejemplo, la semana pasada se encaramó a lo alto del top alguna película o serie de temática apropiada para Halloween, con lo que esta lista de éxitos más o menos teledirigida queda como un punto intermedio entre la recomendación editorial de plataformas como Max y la pura magia algorítmica. La visibilidad, la visibilidad es lo que se busca.

