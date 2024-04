El director de '12 monos' tardó 29 años en terminar esta película que puedes ver gratis en la web de RTVE

Development hell es el término con el que se conoce al limbo en el que permanecen las películas atascadas por problemas de producción, a veces con solo un guión terminado, en otras ocasiones con la película prácticamente montada. Pero pocas que lo han sufrido hay comparables a 'El hombre que mató a Don Quijote', que podéis ver gratis en la web de RTVE y que tuvo a Terry Gilliam, director de 'Brazil' y '12 monos', nada menos que 29 años intentando acabarla.

Gilliam empezó a trabajar en ella en 1989, pero hasta 1998 no consiguió realizar la preproducción completa, con un reparto que incluía a Jean Rochefort como Don Quijote y Johnny Depp como su escudero (que no es Sancho Panza). El rodaje arrancó en el año 2000 en Navarra, pero hubo todo tipo de inconvenientes metereológicos: inundaciones, Rochefort enfermó, se sucedieron graves problemas con el seguro y finalmente, se canceló el proyecto. La odisea fue tal que generó su propio documental, 'Lost in La Mancha', que se estrenó de forma independiente en 2002 y puedes ver en Filmin.

En los años subsiguientes Gilliam intentó volver a poner en pie la película, pasando por el reparto Depp de nuevo, Ewan McGregor, Robert Duvall, Michael Palin o John Hurt. Algunos como Depp abandonaron, otros fallecieron, como Hurt. Finalmente, Adam Driver tomó el relevo de Depp y ayudó a producirla, y Jonathan Pryce encarnó a Don Quijote. El rodaje acabó en 2018, aunque aún quedaba una batalla legal con el productor, y solo pudo estrenarse en algunos países. A otros no llegó hasta 2020.

La película es una reformulación de la novela de Cervantes siempre bajo el prisma particular y onírico de Gilliam: un cínico y joven director de anuncios se ve envuelto en los delirios de un zapatero español que se cree Don Quijote. Según avanza su periplo juntos, el joven se enfrentará a las repercusiones de una película que rodó cuando era joven. Una epopeya onírica y absurda que al fin podemos ver. Y Gilliam puede descansar.

En Xataka | Los 19 años de delirios que explican la épica detrás de la publicación de esta foto